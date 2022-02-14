KDV indirimini fiyatlara yansıtmayanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Şiddetli cezalar uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedavisinin ardından ilk ziyaretini bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapıyor. Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak. Ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Erdoğan, BAE ile ilişkilerde yeni dönemin başladığını ve bu ziyaretle ilişkileri daha da ileriye götüreceklerini söyledi. Gıdadaki yüzde 8'lik KDV'nin yüzde 1'e indirilmesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayanları açık açık uyardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biraz sonra geniş bir heyetle Abu Dabi'ye hareket edeceğiz. İlişkilerimizde yeni bir dönemi başlattık. Aralık ayında dışişleri bakanımız, Ocak ayında meclis başkanımız emirlikleri ziyaret ettiler. Bu ziyaretimle yakaladığım ivmeyi geliştirmeyi, ilişkileri hak ettiği seviyeye ulaşması için gerekli adımları atmayı hedefliyoruz. BAE ile dostluğumuzun ve kardeşliğimizin yeni 50 yılına şekil verecek adımları ziyaretim sırasında beraberce atacağız. Körfez Bölgesi'ndeki tüm kardeş ülkelerin güvenliğini ve istikrarını kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Görüşmeler ve imzalayacağımız anlaşmalarla önemli mesafe alacağımıza inanıyorum. Emirliklerdeki önde gelen yatırımcılarla da bir araya geleceğim. Çok sayıda alanda ilişkilerimizde ilerleme sağlayacak adımların atılmasını da hedefliyoruz.

"EŞİMİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak. Çünkü o henüz pozitif, biz hamdolsun negatif olduk. Şu anda eşim tedavisine devam ediyor. Hamdolsun hafif şekilde süreci devam ettiriyoruz. Dualarımızla inşallah o da kısa zamanda bu süreci atlatacaktır.

KDV İNDİRİMİNİ FİYATLARA YANSITMAYANLARI UYARDI

Gerek Hazine ve Maliye Bakanım, gerek Ticaret Bakanım açıklamalarını yaptılar. Kurduğumuz denetim ekipleri ile beraber attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara karşılık şiddetli cezai müeyyideyi uygulayacağız. Vatandaşımızı ezmeye, arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır.

RUSYA - UKRAYNA GERGİNLİĞİ

Biz bölgedeki gelişmeler ki içerisinde en önemlisi Rusya - Ukrayna arasındaki gelişmelerdir, bunları da görüşeceğiz. Ne gibi adımlar atabiliriz bunun üzerinde de ısrarla duracağız.