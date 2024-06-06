Kelkit Şeker Fasulyesi 6 Bin Dönüm Araziye Ekildi - Son Dakika
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Ekonomi

Kelkit Şeker Fasulyesi 6 Bin Dönüm Araziye Ekildi

Kelkit Şeker Fasulyesi 6 Bin Dönüm Araziye Ekildi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yetişen coğrafi işaret tescilli Kelkit şeker fasulyesi, 6 bin dönüm araziye ekildi. Kelkit Kuru Fasulye Üreticileri Birliği Başkanı Gökhan Durmuş, bu yıl 6 dönüm alanda ekim yaptıklarını ve 1500 ton rekolte beklediklerini belirtti. Ayrıca, ilçede kurulan kuru fasulye eleme, ayıklama ve paketleme tesisi sayesinde çiftçilerin işlerinin kolaylaştığı ve makinelerle tüm işlemlerin yapıldığı ifade edildi.

06.06.2024 12:47
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yetişen coğrafi işaret tescilli Kelkit şeker fasulyesi, 6 bin dönüm araziye ekildi.

Kelkit Kuru Fasulye Üreticileri Birliği Başkanı Gökhan Durmuş, AA muhabirine, Kelkit şeker fasulyesinin Türk Marka ve Patent Kurumunca 2020'de coğrafi işaretli ürün olarak tescil edildiğini anımsattı.

Geçen sene bin dönüm olan ekim alanını, ürüne talep doğrultusunda artırdıklarını dile getiren Durmuş, bu yıl 6 dönüm alanda ekim yaptıklarını aktardı.

Durmuş, hasadın eylülün ikinci haftasında yapılmasının planlandığını ifade ederek, Kelkit şeker fasulyesinde dönümden 250 kilogram verim alındığını, bu yıl 1500 ton rekolte beklediklerini söyledi.

İlçede kuru fasulye eleme, ayıklama ve paketleme tesisi kurmak üzere 2018'de Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına proje sundukları kaydeden Durmuş, projenin 2020'de onaylanmasıyla makinelerin kurulduğunu, tesisin geçen sene faaliyete girdiğini aktardı.

Durmuş, 5 ton işleme kapasiteli tesisin tüm çiftçilerin hizmetinde olduğuna işaret ederek "Tesis, çiftçilerimizin işini kolaylaştırdı. Çiftçilerimiz önceden fasulyeyi ellerinde seçiyordu. Bu da hem zaman kaybı hem de maliyet anlamına geliyordu. Bunların hepsini bir seferde tesisteki makinelerle yapıyoruz." dedi.

Gökhan Durmuş, fasulyenin renklerini ayırmak için hazırlanan projenin de Tarım ve Orman Bakanlığına sunulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Gökhan Durmuş, Gümüşhane, Kelkit, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kelkit Şeker Fasulyesi 6 Bin Dönüm Araziye Ekildi - Son Dakika

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