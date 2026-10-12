Kelkit şeker fasulyesinde ekim alanı 12 bin dönüme ulaştı, Avrupa pazarı hedefleniyor - Son Dakika
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Kelkit şeker fasulyesinde ekim alanı 12 bin dönüme ulaştı, Avrupa pazarı hedefleniyor

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Kelkit şeker fasulyesinde ekim alanı 12 bin dönüme ulaştı, Avrupa pazarı hedefleniyor
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde hasadı süren şeker fasulyesinde ekim alanı yaklaşık 12 bin dönüme ulaştı. Ürünün ulusal marketlerin ardından Avrupa marketlerine ulaştırılması hedefleniyor; AB tescil başvurusu ve Guinness rekoru üreticiyi teşvik ediyor.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde hasadı süren şeker fasulyesi üretimi 12 bin dönüm seviyesine ulaşırken, Guinness Dünya Rekoru'yla adını dünyaya duyuran ürünün Avrupa pazarına açılması hedefleniyor.

Gümüşhane'nin coğrafi işaretli ürünü Kelkit şeker fasulyesinde üretim alanları her geçen yıl genişlerken, üretici birliğinin sağladığı destekler çiftçilerin ürüne olan ilgisini artırıyor.

Kelkit Şeker Fasulyesi Üretici Birliği Başkanı Gökhan Durmuş, üretimde her yıl çıtayı yükselttiklerini belirterek ekim alanlarının yaklaşık 12 bin dönüme ulaştığını söyledi. Birliğin 2017 yılında kurulmasından bu yana önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Durmuş, coğrafi işaret tescili ve ulusal marketlerde satışa başlanmasının çiftçileri üretime teşvik ettiğini ifade etti.

Guinness rekorunun Kelkit için önemli bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Durmuş, "Guinness Dünya Rekorlar Kitabı için ağustos ayında bir rekor denememiz oldu. Allah'a şükür, 6 bin 840 litrelik kazanda pişen fasülye ile bu rekoru kırdık ve Makedonya'dan bu rekoru Kelkit'e getirdik. Bu başarı üreticiyi daha fazla üretime sevk edecek. Hedefimiz ürünü daha çok ulusal markete sokmak. Avrupa Birliği tescili için de başvuru sürecini başlatacağız. Bunu da aldığımız zaman ürünü Avrupa'daki market zincirlerine ulaştırmak istiyoruz. Yurt dışından da bizi arayanlar oluyor. Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmemizden dolayı ürünü merak edenler var. Kelkit şeker fasulyesini bir kez tadanlar yeniden almak istiyor. Yağışlar nedeniyle hasat biraz uzuyor ancak yakın zamanda ürünü marketlere ulaştıracağız" dedi.

"Ürünüm elimde kalacak mı diye bir kaygımız yok"

Üretici Ebuzer Önal ise şeker fasulyesi üretimine birliğin teşvikiyle başladığını belirterek, "Birlik kurulduktan sonra arkadaşlarımız bizi üretime teşvik etti. Ekimde, yetiştirmede ve ilaçlamada yardımcı oldular. Hasattan sonra ürünümüzü birliğe götüreceğiz, elemesi yapıldıktan sonra birliğimiz zaten alıyor. Ürünüm elimde kalacak mı, satabilecek miyim diye bir kaygımız yok. İlk defa ektiğim için 10 dönümle başladım. Yaklaşık 5 aylık emeğimizin karşılığını almayı umut ediyoruz. Dünya rekorunun Kelkit'te olmasıyla ürüne talebin daha da artacağını düşünüyorum. Ulusal marketler sayesinde ülkemizin her bölgesindeki insanlar Kelkit şeker fasulyesine ulaşabilecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA
GümüşhaneEkonomiKelkitGüncelSon Dakika

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