Kenevir tekstiline büyükşehir dokunuşu: Ünü dünyaya yayılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi, kenevir tekstilinin öncülüğünü yapmaya devam ediyor. Sadece kadınların istihdam edildiği atölye ile hem bir gelenek yaşatılıyor hem de kenevir tekstilinin ünü her geçen gün daha da artıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında Türkiye'nin kenevir ekim merkezi olarak ilan ettiği Vezirköprü ilçesinde yetişen kenevirler, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi'nde katma değerli ürünlere dönüşüyor. Yaptığı çalışmalarla kenevir dokumacılığının gelişimine önemli katkılar sunan Büyükşehir Belediyesi'nin atölyesinde üretilen ürünlerin ünü de giderek artıyor. Kenevirden üretilen ceket, gömlek, elbise, pantolon, ev tekstili, aksesuar ve çanta gibi ürünlere sadece Türkiye'den değil yurt dışından da yoğun talep oluyor.

Kenevir ipleri kadınların elinde şekilleniyor

İlkadım ilçesinde Sevgi Gölü yanında yer alan atölyede sadece kadınlar istihdam ediliyor. Bir yönüyle kadın istihdamını destekleyen proje unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el ürünlerinden olan kenevir dokumacılığının gelecek kuşaklara aktarılmasında da önemli rol oynuyor.

Ürünler göz kamaştırıyor

Kimyasal hiçbir katkı maddesi içermeyen, organik, dayanıklı ve sağlıklı olması ile bilinen kenevir kumaşı yetenekli kadınların ellerinde göz kamaştıran ürünlere dönüşüyor. Osmanlı zarafetinin geleneksel motiflerle harmanlanarak üretilen özgün ürünler, antibakteriyel özelliği nedeniyle de birçok kişinin tercihi oluyor. Kenevir ürünleri yazın serin kışın sıcak tutan özelliğiyle de tüketiciye hitap ediyor. - SAMSUN