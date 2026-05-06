Kentsel Diyalog_Nişantepe Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kentsel Diyalog_Nişantepe Sergisi Açıldı

06.05.2026 02:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özyeğin Üniversitesi'nde açılan sergi, farklı topluluklar arasındaki diyalog imkanlarını ele alıyor.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Hukuk Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı, "Kentsel Diyalog_Nişantepe" sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sektörel Proje Uygulamaları Dersi kapsamında geliştirilen sergi, farklı topluluklar arasındaki diyalog imkanlarını ele alıyor.

Öğrenci Merkezi'nde kamusal erişime açık olarak ziyaret edilebilen sergi, öğrencilerin gözlem ve deneyimlerini kaleme alarak oluşturduğu yazılardan meydana geliyor.

Deneme, kurgu ve farklı yazı türleri üzerinden geliştirilen çalışmalar, kentsel bağlamlarda alternatif karşılaşma alanları öneriyor. ??????????????

Öte yandan, öğrencilerle Mekanda Adalet Derneği temsilcileri, sergi kapsamında düzenlenen Kentsel Ayrışma ve İş Birliği Paneli ile bir araya geldi.

Panelde öğrenciler dönem boyunca geliştirdikleri gözlem ve önerileri paylaşırken, dernek temsilcileri "mekansal adalet" ve "birlikte yaşam" pratiklerine ilişkin saha deneyimlerini aktarıyor.

Ayrıca serginin parçası olarak oluşturulan "Kentsel Diyalog_Nişantepe" kolektif panosu da öğrencilerin üretimleri üzerinden şekillenen düşünme alanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sektörel Proje Uygulamaları Dersi Yürütücüsü Dr. Özlem Bahadır, dersin odağında, öğrencilerin kentteki dönüşümler karşısında kendi konumlarını sorgulamaları ve bu süreci deneyimlemeleri olduğunu belirterek, "Üniversite konum almayı öğretir, müdahaleyi mümkün kılacak düşünme biçimleri geliştirir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kentsel Diyalog_Nişantepe Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:54:58. #.0.4#
SON DAKİKA: Kentsel Diyalog_Nişantepe Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.