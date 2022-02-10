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"Kentsel Kalkınmada Sivil Toplumculuğun Önemi" konferansı - Son Dakika

"Kentsel Kalkınmada Sivil Toplumculuğun Önemi" konferansı

10.02.2022 11:04
"Kentsel Kalkınmada Sivil Toplumculuğun Önemi" konferansı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından "Kentsel Kalkınmada Sivil Toplumculuğun (STK'ların) Önemi" konferansı düzenlendi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından "Kentsel Kalkınmada Sivil Toplumculuğun (STK'ların) Önemi" konferansı düzenlendi.

Van TSO Erek Toplantı Salonunda düzenlenen konferansa Kültür ve Milli Eğitim eski bakanlarından 21, 22 ve 23. dönem Van ve 24. dönem Gaziantep milletvekilliği yapan Prof. Dr. Hüseyin Çelik konuşmacı olarak katıldı. Konferansa Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve yönetim kurulu üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konferansın açılışında konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, konferansı uzun süre önce planladıklarını ancak pandemi nedeniyle bugüne sarktığını söyledi. Takva, "Aslında ben bir açılış konuşmasını yapmayacağım. Kentimizin avantajları da var, dezavantajları da var. Bakanımız kendi deneyimlerinden de yola çıkarak kent için sivil toplumun etkileri hakkında daha geniş bilgilendirmede bulunacak. Konferansımıza salona baktığım zaman büyük bir ilgi olduğunu gözlemleyebiliyorum, valimizin de katılmış olması ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Çelik ise katılımcılara gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Çelik, sivil toplumculuğun (STK'ların) önemini ve deneyimlerini anlattı.

Toplantı hediye takdimi ile sona erdi. - VAN

Kentsel Kalkınmada Sivil Toplumculuğun Önemi konferansı
Kentsel Kalkınmada Sivil Toplumculuğun Önemi konferansı
Kentsel Kalkınmada Sivil Toplumculuğun Önemi konferansı
Kentsel Kalkınmada Sivil Toplumculuğun Önemi konferansı
Kentsel Kalkınmada Sivil Toplumculuğun Önemi konferansı

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Hüseyin Çelik, Ticaret, Takva, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Kentsel Kalkınmada Sivil Toplumculuğun Önemi' konferansı - Son Dakika Ekonomi


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