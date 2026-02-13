Kerem Kazaz JWRC'de Mücadele Edecek - Son Dakika
Kerem Kazaz JWRC'de Mücadele Edecek

13.02.2026 13:40
Red Bull sporcusu Kerem Kazaz, 2026 JWRC'de Ford Fiesta Rally3 ile şampiyonluk için yarışacak.

Red Bull'un uluslararası yarış programındaki yeni sporcusu Kerem Kazaz, 2026 sezonunun ilk ayağı olan FIA Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda (JWRC) mücadele edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kazaz, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda Ford Fiesta Rally3 ile mücadele edecek ve Fransız co-pilotu Corentin Silvestre ile kazanmak için yarışacak.

İkili, 2025 sezonunda kazandıkları uluslararası deneyimin ardından bu yıl şampiyonluk hedefiyle piste çıkıyor.

JWRC'nin açılış yarışı olan İsveç Rallisi, kar ve buz zeminli etaplarıyla sezonun zorlu organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Ortalama hızların en yüksek olduğu rallilerden biri olan İsveç, milimetrik yol notu disiplini ve kusursuz araç hakimiyeti gerektiriyor.

Kazaz, motor sporlarına 4 yaşında motocross ile başlarken, 15 yaşında Türkiye Pist Şampiyonası'nda yarışan en genç pilot olarak dikkati çekiyor.

Red Bull sporcusu, yeni döneme start vereceği sezonun ilk yarışı öncesi kaskını 2024 Dünya Ralli Şampiyonu Belçikalı pilot Thierry Neuville'in elinden aldı.

Kazaz, 2024'te elde ettiği "Türkiye'nin En Genç Ralli Şampiyonu" ünvanını 2025'te bir kez daha tekrarlayarak Türk motorsporları tarihinde önemli bir ilke daha imza atmıştı.

Kaynak: AA

