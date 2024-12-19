Kestane Fiyatları Yükseldi

Ekonomi

Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan kestane, kilosu 250 liradan satışa sunuldu.

Elazığ'da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından tercih edilen kestane tezgaha çıktı. Kestanenin çiğ fiyatı 250, pişmiş fiyatı ise 600 liradan vatandaşlara sunuldu. Kestane satışı yapan esnaf Burak Sarıkaya, geçen seneye oranla fiyatı artan kestaneye vatandaşların taleplerinin devam ettiğini ifade etti. Sarıkaya, "6 senedir bu tezgahı işletiyorum. Şimdi kestane zamanı, geçen seneye oranla fiyatlar bir tık arttı. Bu sene pişmişi 600 lira çiğ kestane ise 250 lira kestaneleri de kesilmiş olarak veriyoruz insanlar hiç uğraşmasınlar diye. Direkt olarak açılıyor kestaneyi. Kestane ilk başta mutluluk hormonu verir, kolesterolü dengeler, çok iyi bir besin kaynağıdır. Vücuttaki iltihaplanmayı önler" dedi. - ELAZIĞ