Kestel Belediyesi'nden hayvan üreticisine büyük destek - Son Dakika
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Kestel Belediyesi'nden hayvan üreticisine büyük destek

03.03.2022 00:57
Kestel Belediyesi'nden hayvan üreticisine büyük destek

Kestel Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığıyla küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftlere 22 ton hayvan yemi dağıtıldı.

Kestel Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığıyla küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftlere 22 ton hayvan yemi dağıtıldı.

Kestel Belediyesi ve İl Tarım Orman Müdürlüğü'nün ortaklaşa hayata geçirdiği proje kapsamında ilçede bulunan 91 küçükbaş havyan üreticisine toplamda 22 ton hayvan yemi dağıtıldı. Kestel Belediyesi Garaj Amirliği'nde gerçekleşen dağıtım törenine, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayrettin İnal ile çok sayıda çiftçi katıldı. Kestel Belediyesi olarak çiftçinin her daim yanında olduklarını belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Her alanda hemşehrilerimizin, esnaflarımızın yanında olduğumuz gibi çiftçilerimizin de yanında oluyor desteğimizi esirgemiyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle birlikte yola çıktığımız bu proje ile ilçemizdeki 91 küçükbaş hayvan üreticimize kişi baş 250 kilogram olmak üzere toplamda 22 ton hayvan yemi dağıtıyoruz. Girdi maliyetlerinin yüksek olduğunun farkındayız. Bizlerde bu sebeple yerel yönetimler olarak elimizden gelen desteği göstermeye çalışıyoruz. Bu projemiz önümüzdeki günlerde de devam edecek" dedi.

Projeye ilişkin konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Maliyetlerin yüksek olduğu bu dönemde Kestel Belediyesi ile birlikte çiftçilerimize ufak da olsa bir destek sağlıyoruz. Belediyemizin, çiftçilerimize vermiş olduğu bu pozitif destek mutluluk verici" diye konuştu.

İlçede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçi Mustafa Aydın ise, "Kestel Belediyemize ve Tarım İl Müdürlüğümüze bu proje adına teşekkür ediyoruz. Benim gibi üretici olan arkadaşlarıma güzel bir destek oldu. Bu projenin devamının gelmesini bekliyoruz. Allah, emeği geçenlerden razı olsun" diye konuştu. - BURSA

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Kestel Belediyesi, Hisarcık, Kestel, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kestel Belediyesi'nden hayvan üreticisine büyük destek - Son Dakika


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