Kestel Belediyesi Türkiye'nin en ucuz ekmeğine zam yapmamak için kendi buğdayını ekiyor: 1 TL'lik 400 gram ekmeğe 2 yıl daha zam yok - Son Dakika
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Kestel Belediyesi Türkiye'nin en ucuz ekmeğine zam yapmamak için kendi buğdayını ekiyor: 1 TL'lik 400 gram ekmeğe 2 yıl daha zam yok

16.06.2022 15:28

Kestel Belediyesi Türkiye'nin en ucuz ekmeğine zam yapmamak için kendi buğdayını ekiyor: 1 TL'lik 400 gram ekmeğe 2 yıl daha zam yokBURSA 3 Yıldır 400 gram ekmeği 1 TL'den satan Bursa Kestel Belediyesi, önümüzdeki 2 yılda ekmeğe zam yapmamak için ihtiyacı olan 800 ton unu elde etmek adına...

Kestel Belediyesi Türkiye'nin en ucuz ekmeğine zam yapmamak için kendi buğdayını ekiyor: 1 TL'lik 400 gram ekmeğe 2 yıl daha zam yok

BURSA 3 Yıldır 400 gram ekmeği 1 TL'den satan Bursa Kestel Belediyesi, önümüzdeki 2 yılda ekmeğe zam yapmamak için ihtiyacı olan 800 ton unu elde etmek adına kendi buğdayını ekecek. 1300 dönüm ekim alanı için çalışmalara başladıklarını belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, hem dar gelirli vatandaşların, hem de boş ve atıl arazilerin değerlendirilmesi ile çiftçilerin kazanacağını söyledi.

3 yıl önce 1,25 liradan sattıkları 400 gram ekmeğe zam yapmak yerine 1 TL'ye çeken Kestel Belediyesi, önümüzdeki 2 yıl boyunca ekmeğe zam yapmamak için kendi buğdayını ekip, kendi ununu üretecek. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, bunun için önümüzdeki 2 yıl süresince ihtiyaçları olan 800 ton un için 1300 dönüm arazide buğday ekimi yapacaklarını açıkladı. Bursa merkezinde 200 gram ekmek 4 TL'ye yükselirken yalnızca Kestel Belediyesi'nin 1 TL'den sattığı 400 gram, günlük 6 bin adet ekmekle yaklaşık 2 bin hanenin aile bütçelerinden ayda 1 Milyon 250 bin TL tasarruf yapmalarını sağlanıyor. Bu rakam önümüzdeki yıl zam yapılmayacağı için dar gelirli ailelere 30 milyon lira katkı anlamına geliyor.

"Yardımlaşma ve dayanışma bizim en güzel değerimiz"

Özellikle pandemi sürecinde binlerce ihtiyaç sahibi hanenin elektrik ve su faturalarının ödenmesi, binlerce aileye gıda yardımı, market alışveriş kartı, bakkal veresiye defterlerinin ödenmesi, iş yerlerini kapatan esnaf ve çalışanlarına destek olarak önemli sosyal yardım çalışmaları ile adından söz ettiren Kestel Belediyesi, gelecek 2 yıl boyunca da Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satmaya devam edecek. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, dünyada her alanda yaşamı durdurma noktasına getiren pandemi, iklim krizi ve savaşlar nedeniyle yaşanan ekonomik daralmadan küresel ekonomin önemli bir aktörü olan Türkiye'nin etkilenmemesinin mümkün olmadığına dikkat çekerek, "Bizi, biz yapan en büyük değerimiz ve özelliğimiz yardımlaşma ve dayanışma. Bizler de bu süreçte dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yunusun dediği gibi 'Bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz." dedi.

Kestel Belediyesi Türkiye'nin en ucuz ekmeğine zam yapmamak için kendi buğdayını ekiyor: 1 TL'lik 400 gram ekmeğe 2 yıl daha zam yok
Kestel Belediyesi Türkiye'nin en ucuz ekmeğine zam yapmamak için kendi buğdayını ekiyor: 1 TL'lik 400 gram ekmeğe 2 yıl daha zam yok
Kestel Belediyesi Türkiye'nin en ucuz ekmeğine zam yapmamak için kendi buğdayını ekiyor: 1 TL'lik 400 gram ekmeğe 2 yıl daha zam yok
Kestel Belediyesi Türkiye'nin en ucuz ekmeğine zam yapmamak için kendi buğdayını ekiyor: 1 TL'lik 400 gram ekmeğe 2 yıl daha zam yok
Kestel Belediyesi Türkiye'nin en ucuz ekmeğine zam yapmamak için kendi buğdayını ekiyor: 1 TL'lik 400 gram ekmeğe 2 yıl daha zam yok

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kestel Belediyesi Türkiye'nin en ucuz ekmeğine zam yapmamak için kendi buğdayını ekiyor: 1 TL'lik 400 gram ekmeğe 2 yıl daha zam yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kestel Belediyesi Türkiye'nin en ucuz ekmeğine zam yapmamak için kendi buğdayını ekiyor: 1 TL'lik 400 gram ekmeğe 2 yıl daha zam yok - Son Dakika
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