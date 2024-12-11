Kibar Holding ve ClimeCo'dan Karbon Ortaklığı - Son Dakika
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Ekonomi

Kibar Holding ve ClimeCo'dan Karbon Ortaklığı

Kibar Holding ve ClimeCo\'dan Karbon Ortaklığı

İnteraktif Çevre, ClimeCo ile Türkiye'de sürdürülebilirlik ve karbondan arındırma için iş birliği yapacak.

11.12.2024 10:59
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Kibar Holding'in atık yönetimi ve çevre danışmanlığı alanında faaliyet gösteren Topluluk Şirketlerinden İnteraktif Çevre, karbondan arındırma alanında küresel liderlerden ClimeCo ile önemli bir stratejik ortaklığa imza attı. İki şirket, Türkiye ve yakın coğrafyalardaki şirketlerin karbondan arındırma ve sürdürülebilirlik girişimlerini hızlandırmak amacıyla ClimeCo Türkiye'yi kurmak için güçlerini birleştirdi.

Çevre şirketi İnteraktif Çevre, bugüne kadar dünyanın birçok büyük karbon projesini yöneten ve şirketlerin küresel karbon piyasasının zorluklarını aşmalarına yardımcı olan uluslararası ClimeCo şirketiyle stratejik iş birliğine gidiyor. İki şirketin ortaklaşa kuracağı ClimeCo Türkiye, düşük karbon ekonomisine geçişini hızlandıracak çözümler sunarak, çevresel etkileri minimize etmeyi amaçlıyor. Şirket, sürdürülebilir değer ve etki oluşturmak için Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) danışmanlığı, karbon ticareti, çevresel varlık oluşturma ve dijital karbon çözümleri alanlarında hizmet vererek yeşil dönüşümü hızlandıracak.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan İnteraktif Çevre Genel Müdürü Volkan Ural, "ClimeCo'nun küresel uzmanlığını ve yenilikçi çözümlerini İnteraktif Çevre'nin yerel içgörüleri ve yerleşik ağıyla birleştiren ClimeCo Türkiye, Türkiye ve çevre ülkelerdeki işletmeler için güvenilir bir ortak olarak hizmet verecek. Türkiye'deki şirketlerin uluslararası sürdürülebilirlik standartlarını karşılamalarına, gelişen düzenlemelerle uyumlu hareket etmelerine ve karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için eşsiz bir fırsata sahibiz" şeklinde konuştu.

ClimeCo Kurucusu ve CEO'su William Flederbach Jr., "Türkiye genelinde sürdürülebilirlik çözümlerine erişimi ve bu çözümlerin benimsenmesini hızlandırmak ve genişletmek için ortak bir hedefle bir araya gelmekten heyecan duyuyoruz. Küresel ekonomi sürdürülebilir uygulamalarını benimsemeye ve ödüllendirmeye devam ederken, Türkiye'deki işletmelerin karbonsuzlaşma yolculuklarına destek olmaya ve bu yolculuğa birlikte çıkmaya kararlıyız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kibar Holding, Türkiye, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kibar Holding ve ClimeCo'dan Karbon Ortaklığı - Son Dakika

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