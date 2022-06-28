Kılavuzluk ve römorkörcülük gelirlerinden alınacak kamu payı oranları belirlendi - Son Dakika
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Kılavuzluk ve römorkörcülük gelirlerinden alınacak kamu payı oranları belirlendi

28.06.2022 08:31
Kılavuzluk ve römorkörcülük gelirlerinden alınacak kamu payı oranları belirlendi

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti veren kamu kurumu ve özel kuruluşlar tarafından elde edilen aylık gayrisafi hasılattan alınacak kamu payı oranları belli oldu.

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti veren kamu kurumu ve özel kuruluşlar tarafından elde edilen aylık gayrisafi hasılattan alınacak kamu payı oranları belli oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gelirlerden elde edilecek kamu payı oranları Aliağa, Ambarlı, Gemlik, İskenderun, Kocaeli ve Mersin bölge liman başkanlıkları merkez idari sahasındakiler için yüzde 30, Bandırma, Ceyhan, İzmir, Samsun, Tekirdağ, Tuzla ve Yalova bölge liman başkanlıkları merkez idari sahasındakiler için yüzde 25, Antalya, Çanakkale, İstanbul, Karadeniz Ereğli ve Zonguldak bölge liman başkanlıkları merkez idari sahasındakiler ile Karabiga ve Taşucu liman başkanlıkları idari sahasındakiler için yüzde 20, diğer bölge liman başkanlıkları veya liman başkanlıkları idari sahasındakiler için yüzde 10 olarak belirlendi.

Türk boğazlarından geçiş yapan gemilere verilen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinden elde edilen aylık gayrisafi hasılattan alınacak kamu payı ise yüzde 20 olarak kaydedildi.

Karar 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kılavuzluk ve römorkörcülük gelirlerinden alınacak kamu payı oranları belirlendi - Son Dakika

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