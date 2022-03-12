Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne Bahçeli'nin gönderdiği kandillerle gitti - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne Bahçeli'nin gönderdiği kandillerle gitti

12.03.2022 14:38
Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne Bahçeli'nin gönderdiği kandillerle gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriği borç yüzünden kesilen ve Kadıköy'de bulunan Moda Sahnesi'ni ziyaret etti. Yanında kandil götüren Kılıçdaroğlu, alkışlarla karşılandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte Kadıköy'de bulunan Moda Sahnesi'ni ziyaret etti.

BORÇ NEDENİYLE ELEKTRİKLERİ KESİLDİ

2013 yılında açılan Moda Sahnesi'nin kurucularından yönetmen Kemal Aydoğan ocak ve şubatta gelen elektrik faturalarına tepki göstermiş, "Bu faturaları ödeyecek gücümüz ve gelirimiz yok. Ödememiz mümkün değil" ifadelerine yer vermişti. Moda Sahnesi'nin elektriği borç nedeniyle önceki gün kesildi. Ancak gelen tepkiler üzerine elektrik kesintisi sonlandırıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen Moda Sahnesi'nden Bahçeli'ye gönderme yaptı: Kandiller burada

BAHÇELİ'YE GÖNDERME YAPTI: O KANDİLLER BURADA

Elektriği kesilen Moda Sahnesine Kandil getiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Var eden değerlerden birisi de sanat ve kültürdür. Sanat ve kültüre ne kadar önem verirsek Türkiye'nin saygınlığı ve Türkiye'nin itibarı bütün dünyada o kadar iyi yankılar uyandırır. Moda Sahnesi'nin elektriklerinin kesildiğini duyunca ürpermedim değil. Bir sanat alanında sanatın icra edilmesinde elektriklerin kesilmesi vahim bir durumdur. Sonradan bağlandığını duyunca son derece mutlu oldum. Elektriklere yapılan zamlar nedeniyle siyasal iktidarı oldukça sert bir şekilde eleştirmiştim. Bu konuda düşüncelerimi sosyal medyada da paylaşmıştım. Bunun üzerine Sayın Bahçeli, kendi il başkanlarına talimat vererek bana kandiller göndermelerini söylemişti. O kandillerden ikisi burada. Dolayısıyla düşündüm ki bunlar en çok Moda Sahnesi'ne yakışır" dedi.

YORUMLAR (1)
  • Naci Kuru: Noldu haci hee noldu ? Hadi odeyiver borcunu. Bis yapmayin. Halk bi sekilde oduyorsa borcunu herkes odeyecek. Iyi ya cok geldi odemiyom. Heskes oyle desin o zmn Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Elektrik Kesintisi, Kılıçdaroğlu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne Bahçeli'nin gönderdiği kandillerle gitti - Son Dakika


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