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Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı

11.01.2022 11:35

Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da belediye başkanlığını kazanmaları durumunda çiftçiye bedava elektrik vaadi CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı. AK Parti grubunun Çanakkale'de çiftçiye bedava elektrik verilmesi için verdiği önerge reddedildi. AK Partililer Kılıçdaroğlu'nun vaadinin olabilirliğini sorgulamak istediklerini belirtirken, CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan bu talebin yasal olmadığını belirterek, verilen önergenin fuzuli olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirdiği Şanlıurfa ziyaretinde, belediyenin bir sonraki yerel seçimde kendilerine verilmesi halinde çiftçiye bedava elektrik sözü verdiğini dile getiren AK Partili Esra Yüksel, CHP'li Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde yer alan çiftçilerin tarımsal amaçlı kullandıkları elektrik tüketiminin belediye tarafından karşılanması önerisinde bulundu.

"CHP'Lİ BAŞKANLARA ALLAH YARDIM ETSİN"

Yüksel, AK Parti Grubu'nun hazırladığı önergeye ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "3-4 hafta önceydi, Sayın Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da bir ziyaret sırasında birkaç söylemde bulundu. Onlardan birisi ilgimizi çekti, şaşırtıcıydı. 'Şanlıurfa Belediyesi CHP'nin olursa çiftçilerin elektrikleri bizden' dedi. Şanlıurfa Belediyesi ne yapar bilinmez ama biz düşündük, Çanakkale'de birçok CHP'li belediye var. Çanakkale Belediyemiz de dördüncü dönemdir CHP tarafından yönetiliyor. Demek ki CHP'li belediye başkanları, genel başkanlarının bu vaadini yerine getirecektir diye düşündük. AK Parti Grubu olarak yazılı bir önerge vermek istiyoruz. Bu önergeyle hem sizin işinizi kolaylaştırdığımızı düşünüyoruz. Meclisin gündemine sunuyoruz. Hem de Sayın Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinin samimi niyetle gerçekleşmesi adına da kamuoyu bir tespitte bulunur diye düşünüyoruz. Bir taşla birkaç kuşun vurulduğu bir durum için Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyoruz. CHP'li başkanlara Allah yardım etsin diyoruz ve çiftçimize de hayırlı olsun diyoruz."

Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li belediyenin meclisini karıştırdı

"YANLIŞ ANLAMA OLDU HERHALDE"

Belediyelerin mevcut sistemde çiftçilerin elektrik tüketimini karşılaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise, "Bununla ilgili yanlış anlama oldu herhalde, öyle anlıyorum. Belediyelerin bu durumda çiftçilerin elektrik tüketiminin karşılanması söz konusu olamaz. Yani bir kere yasal değil" dedi.

OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

AK Parti Grubu'nun, "Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olup tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin tarımsal amaçlı kullandıkları elektrik tüketiminin belediyemiz tarafından karşılanmasına ve bu konuda belediye başkanına yetki verilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederiz" şeklindeki önergesinin meclis gündemine alınması, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li belediyenin meclisini karıştırdı

"KILIÇDAROĞLU'NUN VAADİNİN OLABİLİRLİĞİNİ SORGULADIK"

Önergenin reddedilmesinin ardından da AK Partili Yüksel ile Başkan Gökhan arasındaki gerginlik devam etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadini ve olabilirliğini sorgulamak istediklerini belirten AK Partili Yüksel, "Sayın Kılıçdaroğlu açıklamasında 'taşlık araziye elektrik santrali kurup üreteceğiz' dedi. Haklısınız elektrik dağıtım işi ilgili bakanlığa bağlı TEDAŞ tarafından üretilir ve dağıtılır. Sayın Kılıçdaroğlu bir elektrik üreteceğiz ve dağıtacağız dediği için, Çanakkale'de de taşlık alan var ve burada da yapılır diye düşündük. Kılıçdaroğlu'nun vaadinin niyetini ve olabilirliğini burada sorgulamak istedik" dedi.

"BU FUZULİ BİR ÖNERGE"

AK Partili Yüksel'in açıklamalarına tepki gösteren ve Çanakkale Belediye Meclisi'ni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetmediğini ifade eden Başkan Gökhan, "Böyle bir şey yok. Biz karşılayamayız. Yani bu talebinizin yasal olmadığını söylüyorum. Onu Kılıçdaroğlu'na sorarsınız. Burası Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir meclis değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne dediği belli. Sizin önergeniz yasalara aykırı. Bunu kabul ettiğimizi varsayalım. Yarın sabah çiftçilerin elektrik parasını ödemeye kalktık. Nasıl ödeyeceğiz? Ödeyemeyeceğiz. Dolayısıyla bu fuzuli bir önerge" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li belediyenin meclisini karıştırdı

"FUZULİYET ARIYORSAK VAADİN SAHİBİNDE ARAYALIM"

Mecliste yaşanan gergin anları İHA muhabirine değerlendiren Çanakkale Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Urfa gezisinde bir vaadi oldu. 'Urfa Belediyesi'ni bize verin, çiftçinin elektriği bizden' dedi. Biz bu cümleyi baz aldık ve şöyle düşündük, CHP'li belediye başkanlarının, genel başkanlarının bu vaadini yerine getirecektir diye düşündük. Çanakkale'de uzun süredir CHP yönetiminde bir belediye ve o belediyenin AK Parti Grubu olarak, ilk meclise sunulmak üzere yazılı bir önerge verdik. Çanakkale'de ÇKS'ye kayıtlı çiftçilerin elektriklerinin belediyece karşılanmasının oylanması adına bir önergeydi. Burada aslında onların da işlerini kolaylaştırmış olduk. Önergemizi ve benim sözlerimiz sayın belediye başkanı fuzuli buldu. Ben de 'Bu vaatte bulunan Sayın Kılıçdaroğlu değil de bizler mi fuzuliyiz? Fuzuliyet arıyorsak bu vaadin sahibinde arayalım' dedim. Bizim önergemiz 3 dakika içerisinde oylandı ve Millet İttifakı tarafından reddedildi. Burada biz bir taşla birkaç kuş vurmuş olduk. Hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinin tespitiyle ilgili bir tespit oldu hem de kabul edilseydi çiftçiye destek olacaktı. Vaat bir hayale döndü ve bunu da kamuoyunun takdirine sunuyoruz" şeklinde konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale, AK Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı - Son Dakika
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