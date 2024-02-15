Kilis'te çiftçilerin yüksek rekolte beklentisi - Son Dakika
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Ekonomi

Kilis'te çiftçilerin yüksek rekolte beklentisi

Kilis\'te çiftçilerin yüksek rekolte beklentisi

Kilis'te tarımla uğraşan çiftçiler, yağışlı geçen kış mevsiminin ardından tarlalarını sürmek, tohum ekimi ve gübre atmak için çalışmalara başladı. Bu yıl beklenen yağış miktarlarının iyi olması çiftçilerin rekolte beklentisini yükseltti. Kilisli çiftçiler, yüksek rekolte beklentisiyle tarlalarına üst gübrelerini atmaya başladı. Geçen sene düşük olan rekolte, bu yıl yağan yağışlarla birlikte artması bekleniyor.

15.02.2024 13:27  Güncelleme: 13:30
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Türkiye'de tarımsal üretimde önemli yere sahip olan sınır kent Kilis'te, kuraklık riski etkili olan yağışlarla ortadan kalkarken, yüzü gülen çiftçinin yüksek rekolte beklentisi ve yoğun mesaisi de başladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından olan tarımla uğraşan Kilisli çiftçilerin ekinlere üst gübresi atma mesaisi başladı. Yağışlı geçen kış mevsiminin ardından çiftçiler, tarlalarını sürmek, tohum ekimi ve gübre atmak için tarlaların yolunu tuttu. Satın aldıkları tohum gübrelerini mibzere yükleyen çiftçiler, günün erken saatlerinde tarlaların yolunu tutup traktöre yükledikleri tohum ve gübreyi toprakla buluşturuyor.

"Bu sene çiftçiler çok heyecanlı"

Sınırın sıfır noktası Kilis'te 150 bin dekar alanda buğday ve arpa üretimi yapılmakta olduğunu söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Hava şartlarını geçen seneye göre kıyaslarsak bu yıl yağışlar beklediğimizin üzerinde ve çiftçilerimizin yüzleri gülüyor. Kilisli çiftçiler bu sene hem heyecanlı hem daha da ümitli çünkü dört gözle beklenen yağışlar yağdı ve yağmaya da devam ediyor. Kuraklığın ardından 4 günlük yağacak olan yağmurlar hububat tarlalarına da yağdı ve çiftçilerimiz de hummalı bir şekilde tarlalarına gelerek üst gübrelerini atıyorlar. Geçen sene buğday ve arpa üretiminde rekolte çok düşüktü ama bu yıl yağan yağış miktarları iyi olduğu için çiftçilerimiz hem mutlu hem heyecanlı hem de rekolte beklentimiz çok yüksek" dedi.

"Bu yıl hedefimiz 700 kilogram"

Havaların kurak gitmesinden dolayı rekoltenin düşük olduğunu söyleyen Çiftçi Uğur Demir, "Geçen sene havalar çok sıcaktı ve yağışlar da hemen hemen hiç olmamıştı. Bu yıl ise erken gelen yağmur bizi çok sevindirdi. Biz çiftçiler hemen tarlaların yolunu tuttuk ve yağışlı geçen kışın ardından tarlalara gübre atma mesaimiz de başladı. Bu yıl biz çiftçiler çok sevinçliyiz çünkü herhangi bir olumsuz olay olmazsa 400 ile 450 kilogram verim aldığımız alandan bu yıl 600 ile 700 arasında geleceğine inanıyoruz" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

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