Kilis Belediyesine ait kapalı otoparkta yüzde 100 zam

07.01.2026 10:37  Güncelleme: 10:39
Kilis Belediyesine ait kapalı otoparkta yapılan yüzde 100 oranındaki zamlar, aylık abonelik ücretini 2 bin liraya, 0-1 saatlik park ücretini ise 50 liraya yükseltti. Zamlar karşısında vatandaşlardan sert tepkiler geldi.

Kilis Belediyesine ait kapalı otoparkta ücretlere yüzde 100 oranında zam yapıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte aylık otopark abonelik ücreti bin liradan 2 bin liraya yükselirken, 0-1 saat arası park ücreti de 30 liradan 50 liraya çıkarıldı.

Belediyenin zam kararına vatandaşlar tepki gösterdi. Otoparka mecburen araç bırakmak zorunda kaldıklarını belirten Ömer Kurt, artışın yüksek olduğunu ifade ederek, "Belediye işçilerine de yüzde 100 zam yapılıyor mu? 10 dakika aracımı park ettim, 50 lira ödedim" diye konuştu.

Vatandaşlar, kısa süreli ve aylık abonelik park ücretlerinin yüksek olduğunu belirterek, uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini istedi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Belediye, Ekonomi, Ulaşım, Kilis, Zam, Son Dakika

12:55
