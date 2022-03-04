Kilis'te Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketi faaliyete girdi - Son Dakika
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Kilis'te Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketi faaliyete girdi

04.03.2022 12:48
Kilis'te Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketi faaliyete girdi

Kilis'te, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerinin satışının yapılacağı market açıldı.

Kilis'te, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerinin satışının yapılacağı market açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gıdadaki enflasyon ile mücadele kapsamında fahiş fiyatla satış yapan marketlere karşı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifinin Türkiye genelinde market açması talimatı ürerine Kilis'te de market açıldı.

Marketin çalışı öncesi İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in dua etmesinden sonra Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile diğer yetkililer tarafından açıldı. Protokol üyeleri daha sonra marketi ziyaret ederek, alış veriş yapan vatandaşlarla sohbet ettiler. - KİLİS

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Türkiye, Kredi, Tarım, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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