Kilyos'ta Halk Plajlarına Yoğun İlgi - Son Dakika
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Ekonomi

Kilyos'ta Halk Plajlarına Yoğun İlgi

İçecek imkanlarının pahalılığı sebebiyle özel beach'ler yerine halk plajlarını tercih eden vatandaşlar, Kilyos'taki halk plajında doluluk yaşandığını gözlemledi. Ücretli plajlarda boş şezlonglar olurken, aileler halk plajlarını tercih ederek denizin keyfini çıkardı. Ancak halk plajında denize giren vatandaşlar kumsalın bakımsız ve pis olmasından şikayetçi oldu. Vatandaşlar, yetkililerden plajların temizlenmesini ve düzeltilmesini istedi.

29.06.2024 10:58
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içecek imkanlarının pahalılığı sebebiyle özel beach'ler yerine halk plajlarını tercih etti. Kilyos'taki halk plajında doluluk göze çarptı. Bazı aileler halk plajında çadır kurarken bazıları sandalye ve masalarla denizin keyfini çıkardı.

Kilyos'ta ücretli plajlarda şezlonglar boş kalırken, halk plajındaki yoğunluk göze çarptı. Özel plajların giriş ücretlerinin ortalama 500 lira olduğu Kilyos'ta, aileler halk plajlarını doldurdu. Birçok aile, kumsala masa, sandalye kurarak denizin keyfini çıkardı. Plaja gelen vatandaşlar evlerinden getirdikleri havluları kumlara sererek güneşlendi.

Halk plajında denize giren vatandaşlar kumsalın bakımsız ve pis olmasından şikayetçi oldu. Kumsalda çöplerin ve pet şişelerin bazı noktalarda yığın oluşturduğunu belirten vatandaşlar yetkililerden durumun acil olarak düzeltilmesini ve plajların temizlenmesini istedi.

"Özel plajların fiyatları 600 liraya kadar çıkıyor"

Halk plajında kumun keyfine varan vatandaşlardan Abdullah Özyurt, "Bugün hava çok güzel kumda sıcak, bayram boyunca buradaydık. Bugün en iyi hali. Genelde denize girmeye Kilyos'a geliyoruz. Genellikle halk plajına geliyoruz, daha iyi, geniş alan var. Özel plajların fiyatları 400 liradan 600 liraya kadar yükseliyor. Bir arabada en az 4 kişi oluyor. Bu paraları vermek vatandaşa ağır geliyor. Özel plaja verilecek giriş parasıyla yiyecek alıyor, halk plajına geliyor. Daha iyi oluyor" dedi.

"Kahvaltımızı da burada yapıyoruz"

Diğer bir tatilsever Hatice Özyurt, "Bugün biraz dalgalı, geçen geldiğimizde de dalgalıydı. Bayramda çok kalabalık ve pisti. İki, üç günde bir geliyoruz. Yemeğimizi evden getiriyoruz. Kahvaltımızı da burada yapıyoruz. Bir gün konaklamak istiyoruz" şeklinde görüş verdi.

"Çevre kirliliği çok yoğun"

Vatandaşlardan İslam Duran da sahildeki çöplerden şikayetçi oldu. Duran, "Arkadaşlarımızla ufak bir gezinti yapalım dedik. Gayet güzel ama çevre kirliliği çok yoğun. Halka açık bir plaj ancak herkes bir çöp bırakıyor. Balıkesir'den geldim, orası daha ucuzdu ama Çeşme'ye gittik bir lahmacun 400 liraydı sonra buraya geldik" dedi.

İnekler serinlemek için sahile indi

Öte yandan sıcaktan bunalan ineklerde serinlemek için çareyi sahile inmekte buldu. İnekler vatandaşların arasında dolaşarak suyla temas etti. Kıyıda duran inekler kumsalın ıslak tarafında serinledi. İneklerin vatandaşlarla birlikteki halleri ilginç görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kilyos'ta Halk Plajlarına Yoğun İlgi - Son Dakika

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