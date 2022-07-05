Kira ve konut fiyatlarındaki artış - Son Dakika
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Kira ve konut fiyatlarındaki artış

05.07.2022 12:57
Kira ve konut fiyatlarındaki artış

Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, geçen yıl 800 lira olan ortalama bir dairenin aylık kirasının bu yıl 3 bin TL'ye yükseldiğini söyledi.

Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, geçen yıl 800 lira olan ortalama bir dairenin aylık kirasının bu yıl 3 bin TL'ye yükseldiğini söyledi.

Küresel salgın, inşaat maliyetlerinin artması ve konut arzının azalmasının, kira ve konut fiyatlarının afaki yükselmesine yol açtığını belirten Mevlüt Oral, "Kiralık dairelerle ilgili Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da sıkıntı var. Bunun en büyük sebebi eskisi kadar üretim yapılmıyor. Maliyetler oldukça arttı. Demir fiyatları düştü ama inşaat malzemeleri sadece demirden ibaret değil. Samsun'da önceki yıllarda konut fazlalığı vardı, şu anda ise konut eksikliği var. Daire bulma sıkıntısı çok göç almamız ve eldeki dairelerin tükenmesiyle alakalı olabilir. Geçen yıl bu aylarda Samsun'da ortalama ev kirası 800 TL civarındaydı. Geçen yıl 800 TL'ye kiralan bir daire bugün 3 bin TL. Bu da kiraya çıkacak insanları zor duruma sokuyor" dedi.

"KONUT KREDİSİ İLE EV ALANLARIN SAYISI ÇOK AZ"

Krediyle ev almanın çok az seviyelerde olduğunu ifade eden Başkan Mevlüt Oral, "Satılık dairelerde de durum hemen hemen aynı. Şu anda tapuda satışlar görünüyor ama bu satışların çok az bir miktarı konut kredisi kullanılarak satın alınıyor. Vatandaşlar 1 milyon TL'lik bir daire için konut kredisi kullanamıyor. 7-8 bin TL maaşla 1 milyonluk kredi kullanan kişinin aylık ödemesi 16 bin TL oluyor. Şu andaki konut satışlarının büyük çoğunluğu elde biriken paralarla yapılıyor. Herkes elindeki değerli ürünleri bozdurup daire almaya yöneliyor" diye konuştu.

Fiyatların düşmeyeceğini düşündüğünü de belirten Mevlüt Oral, ayrıca şunları söyledi:

"İnşaat malzemeleri çok pahalı. Konut fiyatlarının düşmesi için maliyetlerin düşmesi lazım. Maliyetler normal bir şekilde artsaydı geçen sene 800 TL olan kiralar bu yıl en fazla 900 TL olurdu. Ama ne yazık ki artan maliyetler yüzünden bu fiyat 3 bin TL'ye çıktı. Durum böyle gider ve maliyetler düşmezse kira ve konut satın alma fiyatlarının düşeceğini zannetmiyorum."

(Erdi Demür - İHA)

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Kaynak: İHA

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