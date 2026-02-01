Çöpten gelen enerji: Bu tesiste yılda 5 milyon kilovat elektrik üretiliyor - Son Dakika
Ekonomi

Çöpten gelen enerji: Bu tesiste yılda 5 milyon kilovat elektrik üretiliyor

Çöpten gelen enerji: Bu tesiste yılda 5 milyon kilovat elektrik üretiliyor
01.02.2026 09:46  Güncelleme: 09:59
Kırıkkale'deki katı atık tesisinde, evsel atıklar elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Yılda 5 milyon kilovat elektrik, 1.500 evin enerji ihtiyacını karşılıyor. Tesis, çevre kirliliğini önleyerek sera gazı salınımını azaltıyor.

Kırıkkale'de faaliyet gösteren katı atık tesisinde evsel atıklar elektriğe dönüştürülüyor. Yılda üretilen 5 milyon kilovat elektrikle bin 500 evin enerji ihtiyacı karşılanıyor.

Kırıkkale'de katı atık tesisine getirilen evsel atıklar, çevreye zarar vermeden bertaraf ediliyor. Çöpten elektrik üretilerek hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de enerji üretimiyle ekonomiye katkı sağlanıyor. Tesiste yılda yaklaşık 65 bin ton evsel atık işlenerek elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Üretilen 5 milyon kilovat elektrikle bin 500 evin yıllık enerji ihtiyacı karşılanıyor. Atıklardan oluşan metan gazının enerjiye dönüştürülmesiyle sera gazı salınımının azaltılması amaçlanıyor.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, katı atıkların tesiste bertaraf edilerek metan gazından elektrik üretildiğini söyleyerek, "Kırıkkale'de topladığımız katı atıkları bu tesisimizde bertaraf ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Kırıkkale'de 65 bin ton evsel atığı bertaraf ettik. Bu atıklardan oluşan metan gazından elektrik enerjisi elde ediyoruz. Böylece yaklaşık bin 500 evin enerji ihtiyacını karşılamış oluyoruz" dedi.

Elektrik Santrali Tesis Müdürü Cafer Narin, çöplerin yaklaşık 3 ay içinde çürüyerek metan gazı oluşturduğunu, bu gazla çalışan motorlarla üretilen elektriğin enterkonnekte sisteme verildiğini belirterek, "Santralimizde metan gazıyla çalışan motorlarımız bulunuyor. Bu motorlar elektrik üretimi yapıyor. Üretilen elektriği anlık olarak enterkonnekte sisteme veriyoruz. Yılda ortalama 5 milyon kilovat elektrik üretiyoruz" diye konuştu.

Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği Müdürü Hacer Şeran, atıkların kontrollü şekilde depolanmasıyla çevre kirliliğinin önlendiğini, metan gazından enerji üretilerek sera gazı salınımının azaltıldığını ifade etti. Şeran, "Yer altı ve yer üstü su kaynaklarını korumaktayız. Çöpün parçalanmasıyla oluşan metan gazını elektrik enerjisine çevirerek karbon ayak izinin ve sera gazı salınımının düşürülmesine katkı sağlamaktayız" şeklinde konuştu.

Öte yandan, çöp depolama sahası, yiyecek arayışıyla bölgeye gelen çeşitli kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırıkkale, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

