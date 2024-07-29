Kırıkkale'de Kadın Girişimci Tekstil Atölyesi Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Kırıkkale'de Kadın Girişimci Tekstil Atölyesi Açtı

Kırıkkale'de yaşayan 47 yaşındaki kadın girişimci, açtığı tekstil atölyesinde devlet desteğiyle seri üretime geçip istihdam sağlamayı hedefliyor. Nuray Yücekaya, terzilik mesleğine olan tutkusunu ve hedeflerini anlattı. Atölyesinde masa ve yatak örtüsü, nevresim takımı ve çeşitli işlemeler yapan Yücekaya, ev ekonomisine de katkı sağlıyor. Devlet desteğiyle atölyesindeki makine sayısını altıya çıkaran Yücekaya, seri üretime geçmeyi planlıyor.

29.07.2024 13:44
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Kırıkkale'de yaşayan 47 yaşındaki kadın girişimci, açtığı tekstil atölyesinde devlet desteğiyle seri üretime geçip istihdam sağlamayı hedefliyor.

Kırıkkale'de 17 yaşında terzilik mesleğine çırak olarak başlayan Nuray Yücekaya (47), yaklaşık iki yıl önce kendi iş yerini açtı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) Geleneksel Girişimci Destek Programı'ndan faydalanan Yücekaya, atölyesini büyütmeyi ve seri üretime geçmeyi planlıyor. Atölyesinde masa ve yatak örtüsü, nevresim takımı ve çeşitli işlemeler yapan Yücekaya, ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

Nuray Yücekaya, mesleğine olan tutkusunu ve hedeflerini İhlas Haber Ajansı'na anlattı. 17 yaşından beri terzilik yapan Yücekaya, işini büyük bir aşkla yaptığını vurguladı.

İşini severek yaptığını ifade eden Yücekaya, "Kumaş içinde olan her şey bizim için değerlidir. Kumaşa hayat vermek bizim için çok değerlidir. Makinaya dokunmak bize bambaşka duygular veriyor. Mesleğimi seviyorum. Zaten bizim mesleğimiz sevilirse yapılır. Sevilmezse yapılmıyor, çekilmiyor. Dikiş yapmak bir aşk gibi bizim için. 17 yaşından itibaren çalışıyorum. İşimi seviyorum halen de çalışmaya devam ediyorum" dedi.

Devlet desteğiyle atölyesindeki makine sayısını altıya çıkardığını belirten Yücekaya, "KOSGEB'ten aldığımız destekle bu seviyeye geldik ama daha da ilerleyip seri üretime geçmem gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah seri üretime geçip istihdam sağlamayı da çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

Nuray Yücekaya, terzilik mesleğine olan sevgisinin ve azminin, gelecekte daha büyük başarılara imza atmasında önemli bir rol oynayacağını dile getirdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kırıkkale'de Kadın Girişimci Tekstil Atölyesi Açtı - Son Dakika

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