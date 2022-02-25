Kırkağaç kavunu, Avrupa Birliği coğrafi tescil başvurusu yapıldı - Son Dakika
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Kırkağaç kavunu, Avrupa Birliği coğrafi tescil başvurusu yapıldı

25.02.2022 11:15
Kırkağaç kavunu, Avrupa Birliği coğrafi tescil başvurusu yapıldı

Kırkağaç Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansınca desteklenen "Kırkağaç Kavunu Avrupa Birliği Coğrafi Tescili Hak Ediyor" adlı projede çalışmalar tamamlandı.

Kırkağaç Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansınca desteklenen "Kırkağaç Kavunu Avrupa Birliği Coğrafi Tescili Hak Ediyor" adlı projede çalışmalar tamamlandı.

Ata tohumuyla üretimi yapılan ve gerek rengi gerekse kokusu ve aromasıyla kendine has ayrı bir özelliği bulunan Kırkağaç kavunu için coğrafi tescil başvurusu yapıldı. Kırkağaç Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansınca desteklenen "Kırkağaç Kavunu Avrupa Birliği Coğrafi Tescili Hak Ediyor" projesi kapsamında yapılan başvuru ile Kırkağaç kavununun kalitesinin korunması hedefleniyor. Kırkağaç Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Belediye Başkanlığı, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalar ve danışman firma tarafından hazırlanan dosya, başvuru sahibi olarak Belediye Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği Coğrafi Tescil kurumuna gönderildi.

Markalaşma ve Coğrafi Tescil işlemlerine önem verdiklerini belirten Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse "Coğrafi işaretler, bölgeye has ve bölgeye özgü ürünlerin kalitesinin ve haklarının korunması açısından oldukça önem arz etmektedir. Kavun denince ilk akla gelen Kırkağaç kavunudur. 2008 yılında belediyemiz tarafından yerel Coğrafi Tescili alınmış, şimdi de Avrupa Birliği Coğrafi Tescili almak için başvurumuzu yaptık. Kırkağaç Kavununun dünya çapında da tanınırlığının artması ve piyasa değerini bulması için Avrupa Birliği coğrafi son derece önemli ve faydalı olacaktır, ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan Kaymakam Büyükköse, Kırkağaç Kaymakamlığınca ilçeye özgü geleneksel lezzetlerden "Çakal Pideli Paça" ve "Çakal Pidesi" için Türk Patent ve Marka kurumuna Mahreç başvurusunun yapıldığı, Patent ve Marka Kurumunda değerlendirmenin devam ettiği belirtildi. - MANİSA

Kırkağaç kavunu, Avrupa Birliği coğrafi tescil başvurusu yapıldı
Kırkağaç kavunu, Avrupa Birliği coğrafi tescil başvurusu yapıldı
Kırkağaç kavunu, Avrupa Birliği coğrafi tescil başvurusu yapıldı
Kırkağaç kavunu, Avrupa Birliği coğrafi tescil başvurusu yapıldı

YORUMLAR
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Belediye Başkanlığı, Avrupa Birliği, Hisarcık, Kırkağaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kırkağaç kavunu, Avrupa Birliği coğrafi tescil başvurusu yapıldı - Son Dakika


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