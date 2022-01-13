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Kırsalda Kilis keçisi yaygınlaşacak - Son Dakika

Kırsalda Kilis keçisi yaygınlaşacak

13.01.2022 09:13
Kırsalda Kilis keçisi yaygınlaşacak

Adana'nın kuzeyinde yer alan Karaisalı, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Kozan ilçelerinde özellikle dağlık kırsal kesimde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan keçide, süt verimi daha yüksek olan Kilis keçisinin yaygınlaştırılmasına ağırlık verilecek.

Adana'nın kuzeyinde yer alan Karaisalı, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Kozan ilçelerinde özellikle dağlık kırsal kesimde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan keçide, süt verimi daha yüksek olan Kilis keçisinin yaygınlaştırılmasına ağırlık verilecek.

Karaisalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen "Keçilerde Süt Verimini Arttırma Projesi" kapsamında Karaisalı ilçesinde 30 yetiştiriciye 1'er adet olmak üzere 30 adet Halep Melezi Teke dağıtıldı.

Karaisalı ilçesinde düzenlenen teke dağıtım programında konuşan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Akdeniz bölgesinin özellikle Toros dağlarına yakın bölgelerinde kıl keçisi ırkının yaygın olarak yetiştirildiğini belirterek dağıtımı yapılan tekeler ile et ve süt verimi daha yüksek olan Kilis keçisi ırkının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Dağıtımı yapılan tekelerin ıslah projesinin bir parçası olduğunu vurgulayan Tekin, "Keçi yetiştiriciliği yapan üreticiler açısından teke değişimi sürünün ıslah edilmesi, et ve süt verimi yüksek yeni ırkların elde edilmesi açısından önemli. Kıl keçisi yetiştiriciliği Adana kırsalında yaygın. Adana'da 1 milyon küçükbaş var ve bunun 500 bin adedini kıl keçisi oluşturuyor. Hayvancılık ile geçimini sağlayan, bu işi sürdüren vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin hayvancılığa ihtiyacı var. Üretimi desteklediğimiz sürece Torosların kırsalında küçükbaş hayvancılık devam edecektir" dedi.

Tekin, gelecek yıllarda projeyi devam ettirerek daha fazla damızlık teke dağıtımı yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu da Karaisalı'da daha önce de birçok tarım ve hayvancılık projesinin hayata geçirildiğini belirterek, teke dağıtım projesini hazırlayan ve hayata geçiren il ve ilçe tarım müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Karaisalı ilçesinin kırsal kesimlerinde yetiştiricilerin sahip olduğu süt verimi yönünden düşük kıl keçileri yerine süt verimi daha yüksek olan Kilis keçisinin popülasyonunu, birim hayvandan elde edilen keçi sütü miktarını artırmayı amaçlayan proje kapsamında 15 mahallede faaliyet gösteren 30 keçi yetiştiricisine 1'er adet Halep Melezi Teke, Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan tarafından verildi.

Törende kendilerine teke verilen üreticiler de kıl keçisi yetiştiriciliği yaptıklarını verilen tekeleri sürülerine katarak daha yüksek et ve süt verimine sahip yeni yavrular elde edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirttiler.

Dağıtımı yapılan tekeler vasıtasıyla 850 ile 1100 arası keçinin doğal yoldan tohumlanması sağlanacak ve bu keçilerden de 950 ile 1100 arası Kilis ırkı oğlak elde edilecek. Proje devamında elde edilen yavruların uygun ırktaki tekeler ile çiftleşmesi sağlanarak Kilis keçisi ırkının çoğalmasına katkıda bulunulacak. - ADANA

Kırsalda Kilis keçisi yaygınlaşacak
Kırsalda Kilis keçisi yaygınlaşacak
Kırsalda Kilis keçisi yaygınlaşacak

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Karaisalı, Hisarcık, Adana, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kırsalda Kilis keçisi yaygınlaşacak - Son Dakika Ekonomi


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