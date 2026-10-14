Kırşehir'de ekmeğin fiyatı 3 lira arttı: Fırıncılar daha fazlasını bekliyordu - Son Dakika
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Kırşehir'de ekmeğin fiyatı 3 lira arttı: Fırıncılar daha fazlasını bekliyordu

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Kırşehir\'de ekmeğin fiyatı 3 lira arttı: Fırıncılar daha fazlasını bekliyordu
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Kırşehir'de esnaf odalarının güncellemesiyle 12 TL'ye satılan ekmek artık 15 TL. Fırın işletmecisi Abdurrahman Çevik, un, maya ve işçilik giderlerine bakıldığında zammın bile düşük kaldığını söyledi. Vatandaş Nizam Çakmak ise artışın halkı zorladığını ifade etti.

Kırşehir'de ekmek fiyatlarına yapılan zamla birlikte 12 TL'den satılan ekmeğin fiyatı 15 TL'ye yükseldi. Fırıncılar, artan girdi maliyetleri karşısında yapılan zammı yerinde ancak yetersiz bulurken, vatandaşlar ise fiyat artışının bütçelerini zorladığını belirtti.

Kırşehir'de esnaf odaları tarafından ekmek fiyatlarının 12 TL'den 15 TL'ye güncellenmesinin ardından fırıncılar ve vatandaşlar yeni fiyatları değerlendirdi. Fırın işletmecisi Abdurrahman Çevik, un, maya ve işçilik maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek 15 TL'lik ekmek fiyatının normal olduğunu savundu.

ZAM BİLE MALİYETİN ALTINDA KALDI

Fırın işletmecisi Abdurrahman Çevik, ekmek üretiminde kullanılan malzemelerin ve işçilik giderlerinin maliyetleri artırdığını belirterek, "Ekmek fiyatları, girdi maliyetleri düşünüldüğünde 15 TL normal bir fiyat. İşçilik, un ve maya fiyatları göz önüne alındığında yapılan zam aşağıda dahi kalıyor. Aylık giderlerimizi tam olarak hesaplayamıyoruz. Un ve mayaya her gün farklı tarifeler uygulanıyor. Fiyatların oturmamış olması sorun oluşturuyor" dedi.

VATANDAŞ ZORLANIYOR

Vatandaş Nizam Çakmak ise ekmeğe yapılan zammın vatandaş açısından zorlayıcı olduğunu ifade ederek, "Zamlar vatandaş için zor ancak esnaf için de durum hakkında bir şey diyemem" diye konuştu.

Kaynak: İHA
KırşehirEkonomiGüncelEkmekZamSon Dakika

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