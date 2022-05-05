Kırşehir'de ihracat yılın ilk 4 ayında yüzde 64 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de ihracat yılın ilk 4 ayında yüzde 64 arttı

05.05.2022 16:09
Kırşehir'de ihracat yılın ilk 4 ayında yüzde 64 arttı

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, kentte ihracatın arttığını bildirdi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, kentte ihracatın arttığını bildirdi.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, TİM'in açıkladığı rakamlarda Kırşehir'in nisan ayında 39 milyon 494 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini aktardı.

Bu rakamın Kırşehir için yeni rekor olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"TİM tarafından açıklanan nisan ayı verilerine baktığımızda Kırşehir'in ihracatta yeni rekorlar kırdığını, ilimizin her geçen gün ihracatta emin adımlarla ilerlediğini görmekteyiz. 2022 yılının ilk 4 ayında toplam 141 milyon 256 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik ve geçtiğimiz yılın ilk 4 ayı ile kıyasladığımızda yüzde 64'lük bir artış mevcut. İhracatçılarımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Yılmaz, açıklanan rakamların Kırşehir'in ihracatında 2021 yılında yakalanan ivmenin 2022 yılında da devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.

YORUMLAR
500
Erzurum'dan 3 ayda 15.2 milyon dolarlık dış ticaret Erzurum'dan 3 ayda 15.2 milyon dolarlık dış ticaret

Mustafa Yılmaz, Kırşehir, Ticaret, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kırşehir'de ihracat yılın ilk 4 ayında yüzde 64 arttı - Son Dakika


Son Dakika
16:12 Hurdacılık yapan Emirhan'ın ölü bulunmasının ardından sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı!
16:11 Pucca'nın "dışkı" iddiası sosyal medyayı karıştırdı
15:53 Hamile kalabilmek için yaptığı davranış hapse girmesine neden oldu!
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
15:39 Bakan Soylu'dan "Türkiye sığınmacılar tarafından istila mı ediliyor?" sorusuna yanıt: "Kim istila yapacakmış, mümkün mü?"
15:28 19 yaşındaki Asiye'yi başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı
15:28 Türk gemi kaptanının mucizevi kurtuluşu! 2 buçuk gün sonra bulundu
15:19 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Alım gücünü dengelemek için eşel mobil sistemi şart
15:00 Eğitimini tamamlayamayan yardımcı pilot yüzünden uçak geri dönmek zorunda kaldı
14:57 Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 16:20:11. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de ihracat yılın ilk 4 ayında yüzde 64 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement