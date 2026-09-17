Kısa vadeli dış borç stoku temmuzda 177,1 milyar dolara yükseldi

Kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 177,1 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, KVDB stoku bu dönemde bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 177,1 milyar dolara yükseldi.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 248,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, söz konusu dönemde yüzde 4,3 artarak 77,8 milyar dolar oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri, temmuzda aylık bazda yüzde 23,5 artarak 9,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 7 artışla 19,8 milyar dolar olurken banka hariç mevduatlar yüzde 1,1 artışla 21,6 milyar dolara yükseldi. TL cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri ise yüzde 0,5 azalarak 26,6 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, yüzde 3,6 yükselişle 74,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 2,4 artarak 65,1 milyar dolar olurken nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 13,1 artarak 9,7 milyar dolara yükseldi.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 34,3'ünü dolar, yüzde 26,5'ini avro, yüzde 26'sını Türk lirası ve yüzde 13,2'sini diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, mevduat yükümlülükleri 68 milyar dolara, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri 77,8 milyar dolara yükseldi.