Kişiye özel alışveriş deneyimi

Satış danışmanları eşliğinde güvenli, hızlı ve kişiye özel alışveriş imkanı dönemi başlıyor.

Misafirlerine koronavirüs tedbirleri kapsamında konforlu bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefleyen Akmerkez, kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmaktan çekinen misafirler için yeni bir alışveriş deneyimini hayata geçiriyor.

Kendilerini güvende ve özel hissetmeleri için geliştirilen Alışveriş Destek Uygulaması kapsamında misafirler akmerkez.com.tr web sitesi üzerinden aldığı randevularla yoğunluğun az olduğu 10: 00 - 12: 00 saatleri arasında seçili mağazalardan alışveriş yapabilecek.

Randevu gününde AVM'ye gelen misafirler, alışveriş yapmak istedikleri mağazanın personeli tarafından karşılanacak ve kendilerine verilen özel hizmetle alışverişini hızlı, güvenli ve temassız bir şekilde tamamlayabilecek. - İSTANBUL