Türk Kızılay, 149 bin 860 hisselik kurbanın kesim işlemlerini tamamladı - Son Dakika
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Türk Kızılay, 149 bin 860 hisselik kurbanın kesim işlemlerini tamamladı

12.07.2022 14:13
Türk Kızılay, 149 bin 860 hisselik kurbanın kesim işlemlerini tamamladı

Türk Kızılay, Türkiye dahil 22 ülkede bu yıl vekaletini aldığı 149 bin 860 hisselik kurbanın kesim işlemlerini tamamladı.

Türk Kızılay, Türkiye dahil 22 ülkede bu yıl vekaletini aldığı 149 bin 860 hisselik kurbanın kesim işlemlerini tamamladı.

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganı ile düzenlenen vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında, yurt içinde 35 bin, yurt dışında ise 114 bin 860 hisselik kurban kesildi.

Yurt içinde kesimleri, Et ve Süt Kurumunun Aydın, Denizli, Balıkesir, Konya, Ağrı, Van, Sivas, Erzurum'daki kombinasında yapan Kızılay, yurt içindeki 35 bin hisselik kesimlerden elde edilen kurban etlerinin 8 binini sıcak yemek olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Önemli bir bölümü kavurma konservesi haline getirilecek kurban etleri, afetlerden etkilenenlerle ihtiyaç sahiplerine yıl boyu dağıtılacak.

Yurt dışında ise Bosna Hersek, Filistin (Kudüs/Gazze), Irak, Suriye, Yemen, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Bulgaristan, Endonezya, Güney Sudan, Kırgızistan, Sudan, Somali, Senegal, Moğolistan, Kuzey Makedonya, Çad, Nijer, Uganda, Tanzanya olmak üzere 21 ülkede, 114 bin 860 hisselik kurbanlık kesen Kızılay, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini dağıttı.

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Kızılay kurban emanetlerinin kesimlerini tamamladı Kızılay kurban emanetlerinin kesimlerini tamamladı Türk Kızılaydan Erbil'deki mülteci kamplarına kurban eti yardımı Türk Kızılaydan Erbil'deki mülteci kamplarına kurban eti yardımı
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Kızılay, 149 bin 860 hisselik kurbanın kesim işlemlerini tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Türk Kızılay, 149 bin 860 hisselik kurbanın kesim işlemlerini tamamladı - Son Dakika
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