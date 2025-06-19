KKM Mevduatında Azalma: 566 Milyar Lira - Son Dakika
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Ekonomi

KKM Mevduatında Azalma: 566 Milyar Lira

19.06.2025 14:59
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Kur Korumalı Mevduat hesapları 5 milyar azalarak 566 milyar liraya düştü. Krediler arttı.

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 5 milyar 194 milyon lira azalarak 566 milyar 321 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 13 Haziran haftasında 148 milyar 357 milyon lira artarak 18 trilyon 915 milyar 193 milyon liradan, 19 trilyon 63 milyar 550 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 664 milyar 923 milyon lira artarak 22 trilyon 668 milyar 199 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 336 milyar liraya çıktı

Tüketici kredilerinin tutarı, 13 Haziran itibarıyla 36 milyar 57 milyon lira artarak 2 trilyon 336 milyar 116 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu tutarın 579 milyar 279 milyon lirası konut, 60 milyar 317 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 696 milyar 520 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 28 milyar 977 milyon lira artarak 2 trilyon 769 milyar 371 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,5 artarak 2 trilyon 196 milyar 262 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 725 milyar 306 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 470 milyar 955 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar azaldı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 13 Haziran itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 728 milyon lira artışla 415 milyar 86 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 304 milyar 941 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 147 milyar 309 milyon lira azalarak 3 trilyon 749 milyar 837 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 5 milyar 195 milyon lira azalarak 566 milyar 321 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 2,5'i oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi KKM Mevduatında Azalma: 566 Milyar Lira - Son Dakika

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