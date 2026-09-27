KKYP'de 329 proje onaylandı, Erzurum'a 171,2 milyon TL hibe desteği sağlanacak - Son Dakika
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KKYP'de 329 proje onaylandı, Erzurum'a 171,2 milyon TL hibe desteği sağlanacak

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KKYP\'de 329 proje onaylandı, Erzurum\'a 171,2 milyon TL hibe desteği sağlanacak
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, KKYP sonuçlarının açıklandığını duyurdu; 574 başvurudan 329 proje hibe desteği almaya hak kazandı. Onaylanan projelere toplam 171,2 milyon TL bütçe ayrılırken, en büyük pay 322 projeyle aile işletmeciliğine verildi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP) başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Kent genelinde titizlikle incelenen başvurular sonucunda, 329 proje hibe desteği almaya hak kazandı. Erzurum tarımına ve üreticisine can suyu olacak projeler için toplam 171,2 milyon TL'lik bütçe tahsis edildi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırım Programı değerlendirme süreci tamamlandı. Yapılan açıklamaya göre, program kapsamında üreticilerden ve girişimcilerden toplam 574 başvuru alındı. İl müdürlüğü tarafından yürütülen ilk değerlendirme aşamasını başarıyla geçen 469 proje nihai onay için Ankara'daki merkez teşkilatına gönderildi. Bakanlık tarafından bütçe imkanları doğrultusunda yapılan son incelemelerin ardından 329 proje onay alarak hibe desteği kazanmaya hak kazandı.

Bütçenin Aslan Payı Aile İşletmeciliğine

Onaylanan projelerin yatırım konularına göre dağılımında en büyük payı aile işletmeleri aldı. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olan Aile İşletmeciliği kategorisinde 322 proje desteklenecek ve bu projelere 151 milyon 643 bin 197 TL bütçe aktarılacak.

Stratejik ve Altyapı Yatırımları Hız Kesmiyor

Kent tarımını modernize edecek stratejik adımlar kapsamında ise 1 adet büyük ölçekli yatırım projesine 18 milyon 585 bin 525 TL destek sağlanacak. Bunun yanı sıra modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla, 627 dekarlık alanı kapsayan 6 adet sulama projesine de 1 milyon 53 bin 264 TL ödenek ayrıldı.

Toplamda 171 milyon 281 bin 986TL'lik dev bütçenin Erzurum tarımına kazandırıldığını belirten yetkililer, hibe desteği alan tüm projelerin kentin üretim kapasitesine büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak sonuçların üreticilere ve Erzurum'a hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA
Hibe DesteğiEkonomiErzurumGüncelTarımSon Dakika

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