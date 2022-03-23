Klein Token arzı Bitexen'de başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Klein Token arzı Bitexen'de başlıyor

23.03.2022 13:27
Klein Token arzı Bitexen'de başlıyor

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 23 Mart'ta Klein Entertaintment'ın KLEIN Token'ını arz edeceğini duyurdu.

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 23 Mart'ta Klein Entertaintment'ın KLEIN Token'ını arz edeceğini duyurdu.

Bitexen, KLEIN Token ön satışını başlatıyor. Serbest piyasada fiyatlanan sosyal token KLEIN Token'ın ön satışı, kilitsiz seçenekleriyle ve 33 gün kilitli yüzde 30 hediyeli olarak Bitexen Club'da gerçekleştirilecek.

Bitexen, Türkiye'nin ilk eğlence ve müzik sektörü tokenını arz edeceğini açıkladı. Klein Token ile Klein'ın tüm mekanlarında rezervasyon ve giriş önceliği, sanatçılar ile özel aktivitelerde yer alabilme ve birçok indirim hakkı gibi avantajlar elde edilebileceği bildirildi.

Ayrıca bütün Klein Token etkinlik katılımlarında kullanılan Token'ların yüzde 40'ı, NFT gelirlerinin yüzde 20'si kullanılarak Klein Token satın alımı ve yakımı gerçekleştirilecek.


YORUMLAR
500
ABD'li Uzman: Pandemi Öncesi Tedarik Zinciri Geri Gelmeyecek ABD'li Uzman: Pandemi Öncesi Tedarik Zinciri Geri Gelmeyecek Okullardaki Havalandırma Sistemleri Kovid-19 Vakalarını Azaltabilir Okullardaki Havalandırma Sistemleri Kovid-19 Vakalarını Azaltabilir

23 Mart, token, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Klein Token arzı Bitexen'de başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:27 TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine uyarı: Randevu için sakın ücret ödemeyin
13:21 Putin'in kaçan Rus askerlerinin peşine "infaz mangaları" taktığı iddiası!
13:09 Fotoğraf Ordu'dan! Dışarı çıkmak isteyen vatandaş, karla kaplı kapıdan geçemedi
13:07 Zelenski, NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu duyurdu! Ancak Rusya'ya 3 şartı var
13:03 Kılıçdaroğlu, asgari ücrete ikinci zam tartışmaları hakkında konuştu: Hemen güncellenmesi lazım
13:01 Beşiktaş'ta hayaller gerçeğe dönüşüyor! Yeni hoca Ismael ve ekibi, bomba gibi geliyor
12:19 Gençlik nereye gidiyor böyle? Öğrencinin ders esnasında öğretmenine yaptığı hareket pes dedirtti
12:15 Model sevgilisine şiddet uygulayan yönetmene 9 ay hapis cezası! Mahkeme çıkışı söylediği sözler tepki topladı
12:12 80 yaşındaki yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı, kız kardeşi tarafından göç idaresinden kaçırıldı
12:11 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 13:34:01. #1.13#
SON DAKİKA: Klein Token arzı Bitexen'de başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement