Klimacılarda 'çip krizi' korkusu - Son Dakika
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Klimacılarda 'çip krizi' korkusu

20.06.2022 10:05

Klimacılarda 'çip krizi' korkusu Klima sektörü temsilcisi stoklar için uyardı Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk: "Stoklarımız bir süre yetecek" "Konteyner fiyatları düşmüyor" Çin'de başlayan ve neredeyse tüm dünyaya yayılan çip krizi...

Klimacılarda 'çip krizi' korkusu

Klima sektörü temsilcisi stoklar için uyardı

Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk:

"Stoklarımız bir süre yetecek"

"Konteyner fiyatları düşmüyor"

ADANA - Çin'de başlayan ve neredeyse tüm dünyaya yayılan çip krizi nedeniyle klimacılarda zor günler geçiriyor. Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk, "Klimalarımız, stoklarımız var ancak yeni gelen ürünlerde sorun var. Piyasada sezon açıldığında ürünler bir süre yetecek ama sonrasında sıkıntı çekme ihtimalimiz var" dedi.

Korona virüs salgını dünya ekonomisini vurdu. Teknolojik ürünlerde kullanılan çiplerin üretimindeki sorun birçok ülkeyi derinden etkiledi. Otomotiv başta olmak üzere pek çok sektörde kritik öneme sahip olan çiplerin üretiminde yaşanan krize çözüm arayışı sürüyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başında gelen klima içinde çip krizi nedeniyle klima üreticileri zor günler geçiriyor. Birçok firma Temmuz ve Ağustos ayında stoklarındaki klimaları satacak, ancak yeni klima üretiminde sorun oluştuğu için sektör temsilcileri Eylül ayından itibaren sorun olabileceğini öngörüyor.

Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Kurluk, Çin'in Şanghay kentinde yaşanan kapanmanın birçok sektörü etkilediğini belirterek, "Çip krizi pandeminin ilk dönemlerinde de sıkıntılıydı ancak yeniden Şanghay'ın kapanmasıyla inanılmaz derecede işletmeler üretimi azaltma noktasına geldi. Şanghay kapandıktan sonra çip üreten, yedek parça üreten işletmeler kapandı. Böyle de olunca şuanda ciddi anlamda Çin'de birkaç aydır yedek parça sıkıntısı var ve buda ürünlere yansıdı. Artık yüz birim ürün gelecekse bu otuz birimlere kadar düştü" diye konuştu.

Havaların sıcak gitmesinin klima satışlarını arttıracağını, bu artışın ise stokları tetikleyeceğini anlatan Ergün Kurluk, daha sonra şunları söyledi:

"Şuanda bütün sektörler ellerindeki ürünlerle idare ediyor. Otomotiv sektörü bunun en büyük örneği. Bizim kendi sektörümüzde klimalarımız, stoklarımız var ancak yeni gelen ürünlerde sorun var. Piyasada sezon açıldığında ürünler bir süre yetecek ama sonrasında sıkıntı çekme ihtimalimiz var. Klima sektörü otomotiv sektörü gibi olabilir. Bu havalarla da alakalı. Havalar ne kadar sıcak giderse klimada o kadar ihtiyaç olacak."

Pandemi döneminde uluslararası taşımacılıkta kiralık konteyner fiyatlarının bin 600 dolardan 13 bin 700 dolara çıktığını, şuanda ise fiyatların geri çekilmediğini aktaran Kurluk, "Pandemi de konteyner sirkülasyonu az olduğundan dolayı fiyatlar bin 600 dolardan biranda 13 bin 700 dolar seviyesine geldi. Yüzde 600 civarında zam oldu. Ne oldu da bu fiyatlar hala düşmüyor. O gün hadi gidince gelmiyordu ancak şimdi çoğu şey düzeldi. Taşıyıcı firmalar halen karlarından vazgeçmiyor. Bu da enflasyonu tetikliyor ve vatandaş zor duruma giriyor. Konteyner fiyatlarının çıktığı gibi düşmesi lazım ama maalesef bu olmuyor " ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Klimacılarda 'çip krizi' korkusu - Son Dakika

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