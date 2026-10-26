İstanbul Barosu başkan adayının sözleri başına iş açtı! Hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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İstanbul Barosu başkan adayının sözleri başına iş açtı! Hakkında soruşturma başlatıldı

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İstanbul Barosu başkan adayının sözleri başına iş açtı! Hakkında soruşturma başlatıldı
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İstanbul Barosu'nun 24-25 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 128. Olağan Genel Kurulu'nun ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başkan adaylarından Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu'nun genel kurul sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı.

İstanbul Barosu'nun olaylara sahne olan 128. Olağan Genel Kurulu'nun ardından yargıdan yeni bir adım geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başkan adayı Osman Korkut Kanadoğlu hakkında resen soruşturma başlattı. Karara, genel kurul sırasında sarf edilen sözler gerekçe gösterildi.

İstanbul Barosu başkan adayının sözleri başına iş açtı! Hakkında soruşturma başlatıldı

GENEL KURULDAKİ SÖZLERİ NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Barosu'nun 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlediği 128. Olağan Genel Kurulu'nun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, genel kurulda konuşma yapan Avukat Hakları Grubu'nun İstanbul Barosu Başkan Adayı Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmanın gerekçesi olarak Kanadoğlu'nun genel kurul sırasında kullandığı ifadeler gösterildi. Başsavcılık, söz konusu ifadelerin yalnızca içeriğini değil, söylendiği bağlamı da dikkate alarak soruşturma kararı aldı.

İstanbul Barosu başkan adayının sözleri başına iş açtı! Hakkında soruşturma başlatıldı

KANADOĞLU NE DEMİŞTİ?

İstanbul Barosu’nda Avukat Hakları Grubu adına başkanlık için yarışan Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu, konuşmasında şunları söylemişti: “Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan yargıçlar, keyfî tutuklama kararı veren sulh ceza hakimleri, sizleri tek tek not ediyoruz. Sizin her kararınızı izliyoruz. Bu kararlarınızı raporluyoruz. Bu yargıçlar ve savcılar, ‘Ben yasaya uymayacağım, ben avukata ve yurttaşa eziyet çektireceğim ve bundan da hiçbir sorumluluk taşımayacağım’ diye düşünüyorlarsa, bilsinler ki iki elimiz yakalarında olacak." Avukat Hakları Grubu (AHG) adayı Osman Korkut Kanadoğlu 2 bin 543 oy almıştı. İstanbul İstanbul Barosu seçimini kazanan isim ise 9 bin 686 oyla Ümit Kocasakal olmuştu.

İstanbul Barosu başkan adayının sözleri başına iş açtı! Hakkında soruşturma başlatıldı
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    Yorumlar (2)

  • aslandavut281 aslandavut281:
    HAYIR. 1 0 Yanıtla
  • Bozkurt Bozkurt:
    Ne çabuk unuttular 25 yıldır iktidar yüzü görmüyorlar . Bir tek onlarmı kayıt ediyor 1 0 Yanıtla
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