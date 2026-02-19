KOBİ'lere 20 Milyon Lira Destek Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KOBİ'lere 20 Milyon Lira Destek Toplantısı

KOBİ\'lere 20 Milyon Lira Destek Toplantısı
19.02.2026 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da KOSGEB, KOBİ'lere kapasite geliştirme desteği sağlayacak programı tanıttı.

Ağrı'da, küçük ve orta ölçekli işletmelere 20 milyon liraya kadar destek sağlayacak Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

KOSGEB Ağrı İl Müdürü Habip Şen, Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Kapasite Geliştirme Destek Programı hakkında oda yönetim kurulu üyeleri ve KOBİ temsilcilerine yönelik bilgilendirme yaptı. Toplantı, Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Program kapsamında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin verimliliğinin artırılmasına, üretim kapasitelerinin güçlendirilmesine, pazar paylarının genişletilmesine ve kurumsal yapılarının geliştirilmesine yönelik destekler sunulacak. Ayrıca büyük işletmelerin tedarik zincirinde yer alan KOBİ'lerin ölçek büyütme yatırımlarına destek verilecek.

Kapasite Geliştirme Destek Programı; imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'leri kapsıyor.

Programın 2026 yılı birinci başvuru döneminin 28 Şubat 2026 tarihinde sona ereceği bildirildi. Destek programına ilişkin ayrıntılı bilgi almak isteyen işletmelerin KOSGEB Ağrı Müdürlüğüne başvurabileceği belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Kosgeb, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOBİ'lere 20 Milyon Lira Destek Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız’a demediklerini bırakmadılar Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan’dan ilk mesaj geldi Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz
19 yaşındaki Yiğit’i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler 19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler
3 şişe sudan alınan ücrete bakın Bakanlık hemen cezayı kesti 3 şişe sudan alınan ücrete bakın! Bakanlık hemen cezayı kesti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

10:01
Dünyayı tedirgin eden görüntü Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
09:59
Bir hafta damda mahsur kaldı Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
09:57
Türk televizyon tarihine geçecek sahne Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli’ye mesaj gönderdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
09:52
Taraftarlar kara kara düşünüyor Galatasaray’ı bekleyen zorlu süreç
Taraftarlar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç
09:40
Türkiye’nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
09:32
Lamine Yamal, ’’Oruç tutacağım’’ dedi, Barcelona harekete geçti
Lamine Yamal, ''Oruç tutacağım'' dedi, Barcelona harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 10:31:05. #7.11#
SON DAKİKA: KOBİ'lere 20 Milyon Lira Destek Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.