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KOBİDER Başkanı Özgenç'ten bankalara düşük faizli kredi çağrısı Açıklaması - Son Dakika

KOBİDER Başkanı Özgenç'ten bankalara düşük faizli kredi çağrısı Açıklaması

09.01.2022 15:45
KOBİDER Başkanı Özgenç'ten bankalara düşük faizli kredi çağrısı Açıklaması

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, Merkez Bankasının faiz indiriminin kredilerde beklenilen düşüşü sağlamadığı için KOBİ'lerin kredi alamadığını belirterek, "Faiz oranlarının düşmesinden dolayı bankaların küçük ve büyük işletmelere düşük...

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, Merkez Bankasının faiz indiriminin kredilerde beklenilen düşüşü sağlamadığı için KOBİ'lerin kredi alamadığını belirterek, "Faiz oranlarının düşmesinden dolayı bankaların küçük ve büyük işletmelere düşük faizli kredi vermeleri sağlanmalı." ifadesini kullandı.

Özgenç, yaptığı yazılı açıklamada, bankaların Merkez Bankasının politika faizinde düşüşe paralel ihtiyaç, ticari ve konut kredilerinde faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini belirtti.

Merkez Bankasının faiz indiriminin kredilerde beklenilen düşüşü sağlamadığı için KOBİ'lerin kredi alamadığını ifade eden Özgenç, şunları kaydetti:

"Faiz oranlarının düşmesinden dolayı bankaların küçük ve büyük işletmelere düşük faizli kredi vermeleri sağlanmalı. Şayet bu sağlanamıyorsa, o zaman faiz indiriminin reelde bir anlamı kalmıyor. KOBİ'ler ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi, istihdam sağlayabilmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunabilmesi için kredi almak zorundadır. Biz KOBİDER olarak, sahada yaptığımız çalışmada 'faizler indirildi siz neden uygulamıyorsunuz?' diye banka yetkilerine sorduğumuzda, ekonomi piyasasının riskli olduğunu, tedbir amaçlı kredi faizlerini yüksek tuttuklarını söylüyorlar."

Özgenç, yüzde 14'lük politika faizinin reel sektöre yansımadığını belirterek, "Kredi faizlerinin yüzde 30 civarında olması reel sektör için olumsuz bir durumdur. Ayrıca bazı bankaların reklamını yaptıkları 'KOBİ bankacılığı' bu olmamalı. Söylem ile eylem çelişmemeli. Kaldı ki, bazı bankaların, 'KOBİ bankacılığı yapıyoruz' söylemlerini uygulamalarında göremiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KOBİDER Başkanı Özgenç'ten bankalara düşük faizli kredi çağrısı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: KOBİDER Başkanı Özgenç'ten bankalara düşük faizli kredi çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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