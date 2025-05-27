Koç Spor Şenliği'nde Rekor Katılım - Son Dakika
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Ekonomi

Koç Spor Şenliği'nde Rekor Katılım

27.05.2025 11:04
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Koç Topluluğu Spor Şenliği, 20 ülkeden 6 bini aşkın katılımcıyla gerçekleşti, çeşitli branşlarda ödüller verildi.

Koç Topluluğu tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen Koç Topluluğu Spor Şenliği, 3 kıtadaki 20 ülkeden 6 bini aşkın çalışanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Koç Holding'in Kurucusu Vehbi Koç'un 1989'da çalışanların sosyal yaşamlarını desteklemek, bireysel ve takım sporlarında yer almalarını teşvik etmek, spor sayesinde şirketler arası sinerji ve dayanışmayı artırmak amacıyla başlattığı Koç Topluluğu Spor Şenliği'nin 36'ıncısı düzenlendi. Şenliğe, 6 bini aşkın Koçlu sporcu katıldı.

Koç Topluluğu'nun dünyanın birçok ülkesindeki çalışanlarının her geçen yıl artan ilgisiyle büyüyen şenlikte, bu yıl toplam 20 branş ve 30 kategoride düzenlenen müsabakalarda 775 takım mücadele etti.

Atletizm, basketbol, futbol, yüzme, voleybol, badminton, masa tenisi, yelken, kürek, dragon boat, bowling gibi çok çeşitli spor dallarında gerçekleşen şenlikte, bu yıl ilk kez padel ve golf branşları da yer alırken, bu yıl ikinci defa engel tanımayan sporcuların dahil olduğu müsabakalarda mücadele eden sporcular azimleriyle tüm katılımcılara örnek oldu.

Koç Topluluğu'na uzun yıllar katkı sağlayan Koç Emeklileri de kendilerine özel açılan branşlara yoğun katılım gösterdi.

Ayrıca, ilk kez Koç Topluluğu Spor Kulübü tarafından Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki Umut Kentlerde de spor turnuvaları düzenlendi. 10-14 yaş arası çocukların katılımıyla 3x3 basketbol, voleybol, futbol ve kros branşlarında turnuvalar yapıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya ve Samsun olmak üzere 7 şehirde düzenlenen müsabakaların ardından, Bağlarbaşı Abdülmecid Efendi Korusu'nda yapılan Koç Topluluğu Spor Şenliği'nin kupa töreninde Mustafa Kemal Atatürk'ün, toplumsal birlik ve beraberliğin temel taşlarından biri olarak gördüğü sporun birleştirici ruhu, bu yıl da büyük bir coşkuyla hayat buldu.

Törene, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal ile Koç Holding ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Koç Topluluğu çalışanları ve aileleri de katıldı.

"Bu yıl olimpiyatlarımıza Umut Kentlerden evlatlarımız da katıldılar"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Levent Çakıroğlu, 36 yıl önce 4 branşta 500 sporcuyla başladıkları organizasyonda, toplam 20 ülkeden 6 bin 368 çalışanın bu yılki Koç Olimpiyatları'na katıldığını belirtti.

Çakıroğlu, "Bu organizasyonun, uluslararası şirketlerimizin de katılımıyla daha farklı bir boyuta gelmiş olmasından gerçekten mutluluk duyuyorum. Zira bu tablo, Topluluğumuzun çok uluslu, çok kültürlü yapısını çok güzel yansıtıyor. Bu yapımızla da iftihar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yılki spor şenliğinde, holdingin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede hayata geçirdiği Umut Kentler'de açılan spor okulları öğrencilerinin de yer aldığını aktaran Çakıroğlu, "Koç Topluluğu Spor Kulübü'nün organize ettiği spor okulları çerçevesinde bu yıl olimpiyatlarımıza Umut Kentlerden evlatlarımız da katıldılar. Her geçen gün oradaki evlatlarımızın spor faaliyetleri sayesinde gelişimlerini görmekten de büyük mutluluk duyuyorum." değerlendirmesini yaptı.

"İlginin artarak devam etmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz"

Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal da şenliğin yaklaşık 9 yıldır uluslararası bir boyut kazandığını vurguladı.

Günal, 1200'ün üzerinde kadın çalışma arkadaşıyla birlikte emekliler, engel tanımayan sporcuların da katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsayıcı organizasyonda geçtiğimiz 36 yıla baktığımızda bugüne kadar yaklaşık 100 bin sporcunun müsabakalarda yarıştığını görüyoruz. İlginin artarak devam etmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hem Koç Holding insan kaynakları hem de şirketlerimizdeki insan kaynakları ekipleri olarak çalışma arkadaşlarımızın esenliği, fiziki ve zihinsel sağlığı bizim en büyük önceliklerimiz arasında. Hastanelerimiz, Emekli Vakfımız, Koç Topluluğu Spor Kulübü ve KoçAilem Programı ile çalışma arkadaşlarımızın bütünsel refahını desteklemeye devam ediyoruz."

Bu yıl ilk kez Umut Kentler'de de şenlik müsabakaları düzenlendiğinin altını çizen Günal, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki Umut Kentlerde yaşayan 10–14 yaş arası kız ve erkek çocuklarımızın katılımıyla 3x3 basketbol, voleybol, futbol ve kros branşlarında turnuvalar yapıldı. Şampiyon olan 41 kardeşimize ödüllerini takdim etmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, istanbul, Etkinlik, Ekonomi, Yaşam, Spor, Son Dakika

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