Kocaeli'de Kurban Bayramı Öncesi Fahiş Fiyat Denetimleri Yoğunlaştı

Bayram öncesi fahiş fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştirildi

KOCAELİ - Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde piyasada artan hareketliliği fırsata çevirmek isteyenlere karşı denetimlerini yoğunlaştırdı. İl genelinde yürütülen denetimlerde, tüketicilerin ekonomik ve sağlık haklarının korunmasının yanı sıra, üretici ve tacirlerin de haklarının gözetildiği vurgulandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, "Türkiye genelinde bakanımızın, il genelinde de valimizin talimatlarıyla aralıksız ve sürekli olarak piyasada hem tüketicinin hem üreticinin hem tacirin haklarının korunmasına yönelik denetimlerimiz devam etmektedir. Bu denetimlerin temel amacı, tüketicinin sağlık ve ekonomik haklarını korumak olduğu kadar, üretici ve tacirin de haklarını gözetmektir" şeklinde konuştu.

"Piyasa sağlıklı ve adil işlemeli"

Denetimlerin hem ticaretin sağlıklı işlemesi hem de piyasada adaletin sağlanması adına sürdürüldüğünü belirten Uzunkaya, "Özellikle piyasanın ve ticaretin hem sağlıklı yürümesini hem adil olmasını, hem tüketicinin hem de tacirin lehine bir şekilde işlemesini sağlamak için bugün de burada denetimlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan kontroller kapsamında ürünlerin fiyat etiketleri, etiketlerde yer alması gereken tüm unsurlar ürünün satış fiyatı, ayırt edici özellikleri ve tüm vergiler dahil olmak üzere denetleniyor. Ayrıca kasa ve raf fiyatları arasında farklılık olup olmadığı da titizlikle inceleniyor.

"Fahiş fiyat uygulayanlara geçit yok"

Fahiş fiyat uygulayanlara geçit verilmeyeceğini aktaran Uzunkaya, "Burada bizim denetimlerimiz, tüketicinin sağlık ve ekonomik haklarını korumanın yanında, basiretli tacir olan her tacirimizin ve üreticimizin de haklarını korumaya yöneliktir. Hem Kurban Bayramı'nı hem dünyadaki ekonomik şartların dalgalanmasını fırsata çevirmek isteyen, fırsatçılık yapan, maliyet girdilerinde herhangi bir artış olmamasına rağmen fiyat artışı yaparak tüketiciye haksız ve fahiş fiyat uygulayanlara yönelik denetimlerimiz yoğun bir şekilde sürmektedir. Bu kişilere asla geçit verilmediğini de buradan ilan etmek istiyorum" dedi.

"Tüm ilçelerde eş zamanlı denetim"

Uzunkaya, denetimlerin yalnızca merkezde değil, Kocaeli'nin tüm ilçelerinde yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, "İlimizin 12 ilçesinde Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle birlikte eş zamanlı olarak kesintisiz ve aralıksız denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Etiketlerde bulunması gereken bilgilerin eksiksiz olmasının zorunlu olduğunu belirten Uzunkaya, "Dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalar ülkemizi de etkilemekte ve dolayısıyla fiyat etiketleri sıkça değişebilmektedir. Bu değişiklikler sırasında bazen iyi niyetle bazen unutularak kasada fiyat farkları oluşabiliyor. Örneğin, 10 liraya etiketlenen bir ürünün kasada 12 liradan satıldığını görebiliyoruz. Bu durumda tüketici lehine olan en düşük fiyat uygulanmalıdır" diye konuştu.