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Kocaeli'de sanayi tesislerindeki üretim kaybı fazla mesaiyle telafi ediliyor - Son Dakika

Kocaeli'de sanayi tesislerindeki üretim kaybı fazla mesaiyle telafi ediliyor

31.01.2022 17:52
Kocaeli'de sanayi tesislerindeki üretim kaybı fazla mesaiyle telafi ediliyor

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kesintiler süresince sanayi kuruluşlarında yaşanan üretim kaybının fazla mesaiyle telafi edilmeye başlandığını bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kesintiler süresince sanayi kuruluşlarında yaşanan üretim kaybının fazla mesaiyle telafi edilmeye başlandığını bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı açıklamada, BOTAŞ ve TEİAŞ'ın sanayi kuruluşlarına yönelik geçen hafta uyguladığı enerji kesintileriyle ilgili sorunların büyük ölçüde azaldığını kaydetti.

Kentteki OSB'ler ve ilk 500'de yer alan Kocaeli firmalarıyla yaptıkları güncel çalışmaya göre, sanayi tesislerine artık kesintisiz elektrik verilebildiğini aktaran Zeytinoğlu, "Kısmen devam eden doğal gaz kısıntılarına rağmen kapasite kullanım oranları da artış eğilimindedir." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Kesintiler süresince sanayi kuruluşlarında yaşanan üretim kaybı ise fazla mesaiyle telafi edilmeye başlanmıştır. Gelinen süreçte elektrik ve doğal gaz enerjisi tedariki sorunlarının aşılmasından memnuniyet duyuyor, tüm sanayi kuruluşlarımıza göstermiş oldukları özveri dolayısıyla teşekkür ediyoruz."

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Kocaeli Sanayi Odası, Ayhan Zeytinoğlu, Doğalgaz, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kocaeli'de sanayi tesislerindeki üretim kaybı fazla mesaiyle telafi ediliyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kocaeli'de sanayi tesislerindeki üretim kaybı fazla mesaiyle telafi ediliyor - Son Dakika
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