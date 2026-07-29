Kocaeli'de Yaz Balıkları: Sardalya ve İstavrit Öne Çıkıyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Yaz Balıkları: Sardalya ve İstavrit Öne Çıkıyor

Kocaeli\'de Yaz Balıkları: Sardalya ve İstavrit Öne Çıkıyor
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Kocaeli'de av yasağına rağmen küçük teknelerle yakalanan taze balıklar tezgahlarda yer alıyor.

Kocaeli'de av yasağı döneminde küçük teknelerle tutulan günlük balıklar tezgahlardaki yerini korurken, yaz aylarının favorisi sardalya ile istavrit oldu.

Denizlerde gırgır ve trol tekneleri için uygulanan av yasağı sürerken, küçük ölçekli balıkçıların avladığı günlük ve taze balıklar Kocaeli'de satışa sunuluyor. Hamsi, istavrit, sardalya, uskumru ve yerli somonun yanı sıra karagöz, eşkina, levrek, barbun, tekir ve çinekop gibi birçok türün bulunduğu tezgahlarda, yaz aylarının öne çıkan balıkları sardalya ile istavrit oldu.

"Yalnızca gırgır ve trol teknelerine yasak uygulanıyor"

Sezonun hep devam ettiğini yasakların sadece gırgır ve trolleri kapsadığını söyleyen Balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Bildiğiniz gibi balık sezonunun içindeyiz. 'Sezon kapandı' denilse de yalnızca gırgır ve trol teknelerine yasak uygulanıyor. Tezgahta gördüğünüz balıkların tamamı denizden çıkıyor; günlük, taze ve uygun fiyatlı. Özellikle söylüyorum, balıklarımızın hepsi günlük ve taze. Hamsi 350 lira, istavrit 350 lira, günlük ve yağlı sardalya 450 lira, uskumru ise 400 lira. Çipura, levrek ve çok güzel yerli somonumuz var. Yerli somonun kilosu 350 lira. Balıklarımızın fiyatları şu anda piyasanın oldukça altında. Normalde bu balıkların fiyatları ikiye katlandı. Şu anda gerçekten çok uygun ve taze balık var. Karagöz, mermer, eşkina, levrek, barbun, tekir ve çinekop gibi çok sayıda çeşidimiz bulunuyor. Ne isterseniz var. Balıkların hepsi gayet taze ve güzel" dedi.

"Yazın favori balığı istavritle sardalya"

Yaz aylarında en çok öne çıkan balıkların sardalya ile istavrit olduğunu söyleyen Bineklioğlu, "Şu anda yazın favori balıkları istavrit ile sardalya. Çünkü sardalyanın en lezzetli ve en yağlı dönemine girdik. Her geçen gün daha da yağlanıyor. Sardalya, Omega-3 ve kalsiyum açısından oldukça zengin bir balık. İnsanlar somondan ve farklı balıklardan söz ediyor ancak kalsiyumun en yüksek olduğu balık sardalyadır. Bütün literatüre bakın; sardalya kadar yüksek Omega-3 ve kalsiyuma sahip balık yoktur" diye konuştu.

"Yasak 1 Eylül'de kalkıyor"

Yeni sezonla birlikte balık çeşitliliğinin ve bolluğunun artmasını beklediklerini ifade eden Bineklioğlu, "Yasak 1 Eylül'de kalkıyor. Önümüzdeki günlerde palamudun hareketlenmesini bekliyoruz. Ağustos ayında palamut ve diğer balıklar daha da bollaşacak, fiyatlar da daha uygun hale gelecek. 1 Eylül'den itibaren inşallah daha güzel bir sezona gireceğiz. Şu ekonomik krizde insanlar bol bol balık yiyerek biraz olsun rahatlayabilir. Herkese Allah sağlık versin, herkesi balık almaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kocaeli'de Yaz Balıkları: Sardalya ve İstavrit Öne Çıkıyor - Son Dakika

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