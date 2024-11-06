Kocasinan Belediyesi Kırsal Kalkınma İçin Projelerini Tanıttı - Son Dakika
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Ekonomi

Kocasinan Belediyesi Kırsal Kalkınma İçin Projelerini Tanıttı

Kocasinan Belediyesi Kırsal Kalkınma İçin Projelerini Tanıttı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, muhtarlarla bir araya gelerek, kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılıkta büyük dönüşüm hedeflediklerini vurguladı. 2025 için yapılacak çalışmalara yönelik muhtarların fikirlerini alma amacı taşındığını belirtti.

06.11.2024 12:31  Güncelleme: 12:34
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, muhtar buluşmasında Kayseri'yi hak ettiği şekilde daha ileri noktalara taşımak için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayarak, "Bölgemizdeki kalkınma için gösterdiğimiz kararlılık ve gayret, yalnızca şehrimize değil, tüm ülkemize önemli ekonomik katkılar sağlayacaktır. Özellikle kırsal bölgelerdeki projelerimiz, tarım, ziraat ve hayvancılıkta büyük bir dönüşüm oluşturacak" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçedeki merkez mahalle muhtarlarının ardından kırsal mahalle muhtarlarıyla da bir araya geldi.

Belediye encümen salonundaki toplantıda muhtarlarla tek tek sohbet eden ve onların taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, toplantının asıl amacının 2025 yılı için yapılacak belediye faaliyetlerinde, mahallelerin temsilcisi olan muhtarların fikir ve taleplerini almak olduğunu söyledi.

"Vatandaşların refah seviyesini yükseltmek ve Kocasinan'da yaşamaktan mutlu olabilmeleri için gece gündüz demeden çalışıyoruz"

Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşların refah seviyesini yükseltmek ve Kocasinan'da yaşamaktan mutlu olabilmeleri için gece gündüz demeden çalıştıklarına dikkat çeken Çolakbayrakdar, "Bölgemizdeki 88 mahallemizin muhtarlarıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıların sonuna geldik. Her bir mahallemizin ihtiyaçlarını ve taleplerini dinleme fırsatımız oldu. Şükürler olsun ki, bu zamana kadar birçok talep ve eksiklik yerine getirildi. Şartlar değiştikçe yeni taleplerin oluşması da oldukça doğal. Ancak önemli olan bu taleplerin yerine getirilmesindeki kararlılığımız ve vatandaşa en iyi hizmeti sunma gayretimizdir. Bu noktada, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü sizler, vatandaşlarımızla olan iletişimimizde en güçlü yol arkadaşlarımızdan birisiniz. Özellikle kırsal mahalle muhtarlarımız, vatandaşla bire bir temas kurarak onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayan ve sorunları yerinde tespit edenlerdir, 7/24 vatandaşın arasında yer alıyor ve kırsalın sorunlarını en iyi bilenlerdir. Bu düşüncede, kırsal bölgeler için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Bölgeyi kalkındırmak ve vatandaşlarımızın köy yaşamına geri dönüşümünü sağlamak amacıyla birçok çalışma yürütüyoruz. Rutin belediyecilik faaliyetlerinin ötesinde, tarım, hayvancılık ve ziraat alanlarında artış sağlamak için projeler geliştiriyor ve her zaman destek veriyoruz. Bu noktada Düver ve Elmalı bölgelerindeki jeotermal kaynaklarla birlikte SERA OSB, şehrimiz ve ülkemiz için ciddi bir ekonomik kalkınma sağlayacaktır. Bu kalkınma sadece Elmalı ve Düver ile sınırlı kalmayacak Himmetdede ve diğer komşu köyler de bu gelişmelerden etkilenecek ve bölgedeki kalkınmaya önemli katkılar sunacaktır. Bu büyük potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek, ülkemizin, şehrimizin ve çiftçilerimizin menfaatine olacak şekilde bu yapılanmanın önünü açmak için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki yıllarda, bu bölgenin kalkındığını, tarımsal altyapısının güçlendiğini ve şehrimizin giriş kapısı olan bu bölgenin ciddi ekonomik getiriler sağladığını hep birlikte göreceğiz. Bu çalışmaların bereketli olmasını diliyor, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah, bundan sonraki süreçte de bugüne kadar olduğu gibi yoğun bir şekilde çalışarak 2025 yılında bir önceki yıla göre daha fazla başarıya imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantı, Çolakbayrakdar'ın muhtarların sorularını cevaplamasıyla sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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