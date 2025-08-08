KoçSistem, Bilişim 500'de 8 Kategoride Ödül Kazandı

KoçSistem, bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen "Bilişim 500-İlk 500 Bilişim Şirketi" araştırmasında 8 farklı kategoride ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 80'inci yılını kutlayan KoçSistem, "Bilişim 500-İlk 500 Bilişim Şirketi" araştırmasında önemli başarılara imza attı.

Araştırmanın "Bilgi Teknolojileri Sistem Entegratörü ve İş Ortağı" ana kategorisinde üst üste 7. kez sektör lideri seçilen KoçSistem, "Donanım", "Danışmanlık", "Bulut Hizmeti", "Barındırma Yönetim Hizmeti", "Siber Güvenlik Hizmeti" ve "Yılın Hizmeti" kategorilerinde de birincilik ödülüne layık görüldü. KoçSistem'in yüzde yüz iştiraki KoçDigital ise çalışmalarıyla yazılım alanında "Yılın Veri Ambarı ve İş Zekası" kategorisinde üst üste 4. kez birinci oldu.

KoçSistem, bilişim sektöründeki geçmişi ve topluma sağladığı katkılar nedeniyle bu yıl Vefa Ödülü'ne de layık görüldü.

"En kıymetli şeylerden biri, kalıcı ve anlamlı izler bırakabilmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, teknolojiyi insan odaklı bir bakış açısıyla dönüştürmenin önem arz ettiğini belirtti.

Bugünkü asıl değişimin, altyapıdan ziyade düşünce biçimlerinde başladığını aktaran Akarca, "KoçSistem olarak 80 yıllık köklü geçmişimizle yalnızca teknolojiyi değil, düşünce biçimlerini de dönüştürmeye odaklanıyoruz. Yapay zekadan siber güvenliğe, veri analitiğinden üretken teknolojilere kadar sunduğumuz çözümlerle kurumların hızlı ve bilinçli adımlar atmasını sağlıyor; veriyi sadece toplamakla kalmayıp anlamlandırıyor; süreçleri dijitalleştirmenin ötesinde yeniden tasarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akarca, gerçek farkı yaratan unsurun, doğru soruları sorabilmek ve onlara farklı açılardan yaklaşabilmek olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Nasıl daha çok büyürüz?' sorusunun yanına 'Nasıl daha anlamlı büyürüz?' sorusunu eklemek, 'Teknolojiye yatırım yapmalı mıyız?' sorusunun yerine 'Teknolojiyi insan için nasıl daha fazla değer yaratacak şekilde kullanabiliriz?' sorusunu koymak gerekiyor. Hayatta ve iş dünyasında en kıymetli şeylerden biri, kalıcı ve anlamlı izler bırakabilmek. Biz de 80 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında ve 30 ülkede bu izleri bırakmak için çalışıyoruz. Bilişim 500'ün 7'nci kez zirvesinde yer almak, 8 ayrı kategoride ödüle layık görülmek, bu izlerden biri olma niteliği taşıyor."

Bu başarıyı, KoçSistem'in her kademesine emek veren çalışma arkadaşları ve kendilerine güvenen iş ortaklarıyla elde ettiklerini vurgulayan Akarca, amaçlarının, bugünün sorunlarını çözmek kadar yarının fırsatlarını bugünden görünür kılmak olduğunu, bunu başarmanın yolunun ise bakış açısını sürekli yenilemekten geçtiğini ifade etti.