Üye Girişi
Koçtaş ev ekonomisine katkı sağlayan öneriler paylaştı - Son Dakika

Koçtaş ev ekonomisine katkı sağlayan öneriler paylaştı

14.01.2022 10:49
Koçtaş ev ekonomisine katkı sağlayan öneriler paylaştı

Koçtaş, evdeki ürünleri kullanırken hem tasarruf etmek hem de gereksiz kullanımın önüne geçerek doğaya katkıda bulunmak isteyenlere öneriler paylaştı.

Koçtaş, evdeki ürünleri kullanırken hem tasarruf etmek hem de gereksiz kullanımın önüne geçerek doğaya katkıda bulunmak isteyenlere öneriler paylaştı.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, yaşam alanları için tüm ihtiyaçları tek adreste buluşturan şirket, evlerde küçük detaylara dikkat ederek hem elektrik faturasını düşürmenin hem de doğayı korumanın ipuçlarını veriyor.

Buna göre Koçtaş uzmanları öncelikli olarak tüm elektrikli ürünlerde yüksek verimlilik sağlayan enerji sınıflarının tercih edilmesini öneriyor.

Buzdolabı ve derin dondurucu kullanımında bilinmesi gereken en önemli noktaların başında, belirlenen ısı ayarında çalıştırmak için bazı dış etkenler nedeniyle ekstra enerji harcanabilmesi geliyor.

Bu duruma genellikle buzdolabına/derin dondurucuya sıcak havanın girmesi neden oluyor. Bunun önüne geçebilmek için buzdolabı ve derin dondurucunun güneş alan bir noktaya konumlandırılmaması, sağ-sol ve arkadan hava alacak bir şekilde yerleştirmesi gerekiyor.

Buzdolabı ve derin dondurucunun kapısının sık sık açılmaması da enerji tasarrufu sağlıyor.

Sıcak yiyeceklerin buzdolabına konmaması, hava akışını olumsuz etkileyebileceği için buzdolabının kapasitesini aşacak şekilde doldurulmaması, tatile çıkıldığı dönemde varsa buzdolabının tatil moduna alınması da enerji tasarrufu için büyük önem taşıyor.

Çamaşır, bulaşık makinesi doğru kullanıldığında çok daha az enerji tüketiyor

Verilen bilgiye göre, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi ve bulaşık makinesi de doğru kullanıldığında çok daha az enerji tüketiyor. Çamaşır, çamaşır kurutma ve bulaşık makinelerinde bulunan ekonomik yıkama programlarını kullanmak hem elektrik hem de su tasarrufu sağlıyor.

Makineleri kapasiteleri doğrultusunda yani tam dolduğunda çalıştırmak ve kullanım sonrasında makinelerin fişini prizden çekmek de enerji tasarrufu açısından önemli ipuçları arasında yer alıyor.

Fırınlarda da elektrik tasarrufu yapmak mümkün. Koçtaş uzmanları hazırlanacak yemek ön ısıtma yapmayı gerektirmiyorsa fırının önceden çalıştırılmamasını tavsiye ediyor.

Fırın çalışırken kapağının fazla açılmaması ve içerisindeki sıcak havanın dışarıya çıkmaması da enerji tasarrufu sağlıyor. Fırındaki yiyeceğin pişmesine birkaç dakika kala fırın kapatılabilir ve bu sayede fırını daha az çalıştırarak enerji tasarrufu yapılabiliyor. Kullanımın ardından fırının fişinin prizden çekilmesi de enerji tasarrufu sağlayan yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ütü bitmeden birkaç dakika önce fişi prizden çekmek de tasarruf yapılmasına yardımcı oluyor.

Koçtaş, süpürge, ütü, televizyon ve diğer ev aletleri gibi elektrikli ürünleri kullanırken de enerji tasarrufu yapmak isteyenlere öneriler sunuyor. Süpürgelerde filtre ve hazne temizliği yapmak, hem ürünün çalışma verimini artırır hem de sağlığınızın olumsuz etkilenmesini engelliyor.

Ütü yaparken hem kumaşlara zarar gelmemesi hem de elektrik kullanım oranını düşürmek için kumaşa uygun olan ayarın seçilmesi de büyük önem taşıyor. Aynı zamanda ütü bitmeden birkaç dakika önce fişi prizden çekmek de tasarruf yapılmasına yardımcı oluyor.

Su ısıtıcıları ile çay ve kahve makinelerinde ihtiyaçtan fazla su kaynatmamak hem su hem de elektrik harcamalarını azaltıyor.

Koçtaş uzmanları televizyon, su ısıtıcısı, blender gibi elektrikli ürünleri kullandıktan sonra kapatmayı ve fişlerini prizden çekmeyi öneriyor.

Tasarruflu ampuller olan LED ampul kullanmanın yanı sıra bahçe aydınlatmasında prizli ürünler yerine solar ürünler tercih edilmesi elektrik tasarrufu yaparken dekoratif bir görünüm de sağlıyor.

YORUMLAR
500

Enerji, Koçtaş, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Koçtaş ev ekonomisine katkı sağlayan öneriler paylaştı - Son Dakika Ekonomi


Acun Ilıcalı, RTÜK'ün Hasan Can Kaya kararına tepki gösterdi: Son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı, RTÜK'ün Hasan Can Kaya kararına tepki gösterdi: Son derece yanlış buluyorum         
10:50
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları         
10:48
Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı         
10:20
Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı         
10:00
Ataşehir'de yaşayanlara güzel haber! 6 mahallenin imar planları kabul edildi Ataşehir'de yaşayanlara güzel haber! 6 mahallenin imar planları kabul edildi         
09:42
GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor         
09:09
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu         
07:50
Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi         
19:22
Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak         
17:51
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26
Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti         
16:00
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin!         
14:17

Son Dakika Haberleri
10:48 Soygun için girdiği evde ev sahibi ile burun buruna gelen geldi! İşte hırsızın balkondan tırmanıp eve girdiği o anlar
10:47 Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları
10:44 Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı
10:15 Elçin Sangu'ya açtığı milyonluk davayı kazanan Başay Okay konuştu: Ben bu parayı hak ettim
10:11 Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı
10:10 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı! İşte o veriler
10:07 Bunu da gördük! Arabalardan mazot çalınmaya başlandı!
10:00 Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı
09:51 İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Öcalan dedi? İmralı'dan yeni mektup mu geliyor?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 11:01:30. #1.12#
SON DAKİKA: Koçtaş ev ekonomisine katkı sağlayan öneriler paylaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement