Kokuroğlu: "İkinci el piyasasını kayıt dışı satış yapanlar şişirdi" - Son Dakika
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Kokuroğlu: "İkinci el piyasasını kayıt dışı satış yapanlar şişirdi"

06.04.2022 15:24
Kokuroğlu: "İkinci el piyasasını kayıt dışı satış yapanlar şişirdi"

Ünye Oto Galericiler Derneği Başkanı Hüseyin Kokuroğlu, kayıt dışı araç alım satımı yapan kişilerin piyasalarda olumsuz etki oluşturduğunu söyledi.

Ünye Oto Galericiler Derneği Başkanı Hüseyin Kokuroğlu, kayıt dışı araç alım satımı yapan kişilerin piyasalarda olumsuz etki oluşturduğunu söyledi.

Araç piyasasında yaşanılan fiyat artışının en büyük etkenlerinden birisi olan kayıt dışı satışların, vatandaşları alım gücü nedeniyle zorlaştırdığını söyleyen Kokuroğlu kayıt dışı satış yapan insanların fırsatçılık yaparak piyasayı gereksiz yere şişirdiklerini söyledi. Özellikle pandemi döneminde bu durumla çok sık karşılaşıldığını kaydeden Kokuroğlu, "Bayideki fiyatların üzerinde ikinci elde ilan sitelerinde farklı farklı fiyatlar giren bir araç piyasası var, böyle bir durum oluştu. Ancak bu bizim için güzel bir olgu gibi görünse de asla iyi bir şey değil. Çünkü talep olması demek piyasanın iyi olduğu anlamına gelmiyor. İnsanlar bunu yatırım aracıymış gibi görüyor ancak fiyatların yükselmesi diğer insanların alamamasına sebep oluyor. Kısacası fırsatçılık yapan insanlar piyasayı balon misali şişirdiler. Bu da iyi bir durum değil. Piyasada halen sıfır ve ikinci el arasında çok fazla bir fiyat farkı yok. Mesela sıfır araç piyasaya fazla sürülmüş olsa bu durum ortadan kalkar" dedi. - ORDU

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Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kokuroğlu: 'İkinci el piyasasını kayıt dışı satış yapanlar şişirdi' - Son Dakika


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