Kontrolmatik'te Yeni Dönem: Mustafa Ceyhan Başkan Oldu - Son Dakika
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Kontrolmatik'te Yeni Dönem: Mustafa Ceyhan Başkan Oldu

10.07.2026 13:11
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Kontrolmatik'te yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ceyhan, şirketin krizi aşacağına inandığını söyledi.

(ANKARA) - Krizle boğuşan Kontrolmatik'te yeni dönem başladı. Hafta içinde genel kurulunu yapan Kontrolmatik'te, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Ceyhan getirildi. Ceyhan, genel kurulda Yönetim Kurulu Başkanı olarak yaptığı konuşmada,"Hayatımda 1 adet hisse alıp satmadım. Kontrolmatik'te 1 adet hissem yok. Profesyonel olarak bu işi üstleniyorum. Daha iyiye götürmek için buradayım. En az da 1 sene beraberiz inşallah" dedi.

Kontrolmatik, yaşanan nakit akışı bozukluğu ve likidite sıkışıklığı nedeniyle kreditör bankalarla finansal yeniden yapılandırma görüşmeleri yürütüyor. Finansal darboğaz nedeniyle ödeme güçlüğü çeken şirketin hisseleri, Borsa İstanbul'da "Yakın İzleme Pazarı"na alındı. Şirketin, bankalara 400 milyon doları aşkın borcu olduğu ifade ediliyor.

Krizin gölgesinde hafta içinde genel kurul toplantısını yapan Kontrolmatik'te Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Ceyhan getirildi. Ceyhan, genel kurulda Yönetim Kurulu Başkanı olarak yaptığı konuşmada, Kontrolmatik'te geçmişte yapılan bazı yanlışlara işaret etti. Şirketin varlıklarının, borçlarını karşılayacak düzeyde olduğunu söyleyen Ceyhan, şirketin yerli ve milli olarak yoluna devam etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Şirketin içinden geçtiği kriz koşullarını "ölmüş eşek kurttan korkmaz" atasözüyle anlatan Ceyhan,"Bundan daha kötüsü yok. Sabrettiniz biraz daha sabredeceksiniz" dedi. Ceyhan, "Hayatımda 1 adet hisse alıp satmadım. Kontrolmatik'te 1 adet hissem yok. Profesyonel olarak bu işi üstleniyorum. Daha iyiye götürmek için buradayım. En az da 1 sene beraberiz inşallah" dedi.

Paniğe gerek olmadığını, devletle, bankalarla, tüm alacaklılarla konuşulacağını, şirketin ayağa kaldırılacağını kaydeden Ceyhan, hissedarların beklediğini, alacaklıların da bekleyeceğini belirtti. Çalışanların maaşlarının ödenemediğini aktaran Ceyhan, 60,70,100 milyon dolar düzeyinde siparişin olduğunu, bu siparişler tamamlandıkça sağlanacak gelirden personel maaşlarının ve borçların ödeneceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Mustafa Ceyhan, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kontrolmatik'te Yeni Dönem: Mustafa Ceyhan Başkan Oldu - Son Dakika

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