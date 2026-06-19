Konuralp Pirinci İçin Tohum Dağıtımı

Düzce'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen proje kapsamında, coğrafi işaret belgesine sahip Konuralp pirincinin üretimini artırmak amacıyla 82 çiftçiye yaklaşık 50 ton sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı. Kentte çeltik ekim alanlarının son dönemde iki katına yaklaştığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere sertifikalı çeltik tohumu dağıtımı yapıldı.

Coğrafi işaretli Konuralp pirincinin üretimini artırmak ve bu tarihi lezzeti gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen tohum dağıtım törenine kent protokolü ve üreticiler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, projenin detaylarını paylaşarak, "Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen 2026 yılı tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde hayata geçirilen Düzce'de çeltik yetiştiriciliğinin artırılması ve coğrafi işaretli Konuralp pirincine katkı projesi kapsamında sertifikalı çeltik tohumu dağıtımı yapıyoruz. 82 çiftçiye yaklaşık 50 ton çeltik tohumu dağıtılacak. Yüzde 46'sı Bakanlığımız tarafından destekleniyor" dedi.

"Bu hikayenin daha popüler olması için desteklere devam ediyoruz"

Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Konuralp pirincinin Düzce için önemli bir değer olduğunu belirterek, " Çeltik, Düzce'nin önemli bir ürünü. 2019 yılında taleple başlayan bir süreç. 2020 yılında kurulan kurutma tesisinden 2022 yılında işleme tesisini hayata geçirdik. Şehrimizde Konuralp pirincinin saray mutfağından günümüze gelmesinin hikayesini izliyoruz. Bu hikayenin daha popüler olmasının ilimizin diğer şehirlerde tanınırlılığını artırmak için desteklere devam ediyoruz" dedi.

Düzce Milletvekili Ercan Öztürk de Konuralp pirincinin kentin tarihi miraslarından biri olduğunu vurgulayarak, "Çok az sayıda çiftçimiz bunun üretimini yapmaya devam ederken İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Valiliğin destekleriyle bu zenginliğimiz yeniden ekonomimize kazandırılıyor" ifadelerini kullandı.

"Çeltik ekim alanları iki katına yaklaştı"

Düzce Valisi Mehmet Makas ise kentin bereketli topraklarında üretimin ve emeğin önemine dikkati çekti. Makas, bölgesel bazda unutulmaya yüz tutmuş çeltik ekiminin yeniden canlandırıldığını belirterek, "Belki bölgesel bazda unutulmaya yüz tutmuş çeltik ekiminin tekrar canlandırıldığı bir çalışmanın sadece bugün destek programındayız. Aşağı yukarı dekar bakımından çeltik ekiminin 2 katına yakın yükseldiğini görüyoruz. Bu da 24 yıllık serüvenin daha da ileriye taşınacağını, Türkiye Yüzyılı'nda yeni hedeflere hızla ilerleyeceğini göstermektedir" dedi.

Konuşmaların ardından 82 çiftçiye sertifikalı çeltik tohumları teslim edildi. Program, katılımcılara coğrafi işaretli Konuralp pirincinden hazırlanan pilav ikram edilmesiyle sona erdi. - DÜZCE