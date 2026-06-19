Konuralp Pirinci İçin Tohum Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konuralp Pirinci İçin Tohum Dağıtımı

Konuralp Pirinci İçin Tohum Dağıtımı
19.06.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de 82 çiftçiye 50 ton sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı, Konuralp pirinci üretimi artırılacak.

Düzce'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen proje kapsamında, coğrafi işaret belgesine sahip Konuralp pirincinin üretimini artırmak amacıyla 82 çiftçiye yaklaşık 50 ton sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı. Kentte çeltik ekim alanlarının son dönemde iki katına yaklaştığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere sertifikalı çeltik tohumu dağıtımı yapıldı.

Coğrafi işaretli Konuralp pirincinin üretimini artırmak ve bu tarihi lezzeti gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen tohum dağıtım törenine kent protokolü ve üreticiler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, projenin detaylarını paylaşarak, "Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen 2026 yılı tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde hayata geçirilen Düzce'de çeltik yetiştiriciliğinin artırılması ve coğrafi işaretli Konuralp pirincine katkı projesi kapsamında sertifikalı çeltik tohumu dağıtımı yapıyoruz. 82 çiftçiye yaklaşık 50 ton çeltik tohumu dağıtılacak. Yüzde 46'sı Bakanlığımız tarafından destekleniyor" dedi.

"Bu hikayenin daha popüler olması için desteklere devam ediyoruz"

Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Konuralp pirincinin Düzce için önemli bir değer olduğunu belirterek, " Çeltik, Düzce'nin önemli bir ürünü. 2019 yılında taleple başlayan bir süreç. 2020 yılında kurulan kurutma tesisinden 2022 yılında işleme tesisini hayata geçirdik. Şehrimizde Konuralp pirincinin saray mutfağından günümüze gelmesinin hikayesini izliyoruz. Bu hikayenin daha popüler olmasının ilimizin diğer şehirlerde tanınırlılığını artırmak için desteklere devam ediyoruz" dedi.

Düzce Milletvekili Ercan Öztürk de Konuralp pirincinin kentin tarihi miraslarından biri olduğunu vurgulayarak, "Çok az sayıda çiftçimiz bunun üretimini yapmaya devam ederken İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Valiliğin destekleriyle bu zenginliğimiz yeniden ekonomimize kazandırılıyor" ifadelerini kullandı.

"Çeltik ekim alanları iki katına yaklaştı"

Düzce Valisi Mehmet Makas ise kentin bereketli topraklarında üretimin ve emeğin önemine dikkati çekti. Makas, bölgesel bazda unutulmaya yüz tutmuş çeltik ekiminin yeniden canlandırıldığını belirterek, "Belki bölgesel bazda unutulmaya yüz tutmuş çeltik ekiminin tekrar canlandırıldığı bir çalışmanın sadece bugün destek programındayız. Aşağı yukarı dekar bakımından çeltik ekiminin 2 katına yakın yükseldiğini görüyoruz. Bu da 24 yıllık serüvenin daha da ileriye taşınacağını, Türkiye Yüzyılı'nda yeni hedeflere hızla ilerleyeceğini göstermektedir" dedi.

Konuşmaların ardından 82 çiftçiye sertifikalı çeltik tohumları teslim edildi. Program, katılımcılara coğrafi işaretli Konuralp pirincinden hazırlanan pilav ikram edilmesiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçilik, Konuralp, Ekonomi, Çeltik, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konuralp Pirinci İçin Tohum Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran’dan çok daha rahatsız edici İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici
Düğün hazırlığı yapan sağlık çalışanı Esra, kazada hayatını kaybetti olay kamerada Düğün hazırlığı yapan sağlık çalışanı Esra, kazada hayatını kaybetti; olay kamerada
İsmail Kartal telefonla aradı Fenerbahçe’de şimdi de Dusan Tadic sürprizi İsmail Kartal telefonla aradı! Fenerbahçe'de şimdi de Dusan Tadic sürprizi
Türkiye’nin ağlarken tanıdığı minik taraftarımız Paraguay maçından umutlu Türkiye'nin ağlarken tanıdığı minik taraftarımız Paraguay maçından umutlu
Fildişi Sahili’ne tarihi maç öncesi şok Wahi’yi ülkeye almadılar Fildişi Sahili'ne tarihi maç öncesi şok! Wahi'yi ülkeye almadılar
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı

14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:37
Görüntü Alanya’dan Restorandaki “dans“ şovu büyük tartışma yarattı
Görüntü Alanya'dan! Restorandaki "dans" şovu büyük tartışma yarattı
13:26
İBB yönetici Erhan Karaal’I kaçıranlar tanıdık çıktı Bomba detaylar
İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar
13:01
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 15:24:05. #.0.4#
SON DAKİKA: Konuralp Pirinci İçin Tohum Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.