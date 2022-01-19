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Konut fiyatları maliyetleri belirleyecek - Son Dakika

Konut fiyatları maliyetleri belirleyecek

19.01.2022 09:38
Konut fiyatları maliyetleri belirleyecek

Son dönemlerde enflasyon ve döviz kurlarındaki hareketlilik, inşaat maliyetlerini ciddi oranda artırdı.

Son dönemlerde enflasyon ve döviz kurlarındaki hareketlilik, inşaat maliyetlerini ciddi oranda artırdı.

Özellikle tedarik zincirlerindeki aksaklıklar inşaat sektörünün tepkisine sebep oluyor. 2021 yılında 1 milyon 491 bin 856 konut satışı ile olumlu bir istikrar yakalayan sektörde, 2022 yılı hedeflerine ulaşılması için en belirleyici kriter ise, inşaat maliyetleri olacak. Maliyetlerdeki belirsizlik sebebiyle konut satış fiyatlarını belirlemekte zorlanan inşaatçılar, 2022 yılı içerisinde konut fiyatlarında maliyet sebebiyle fiyat artışının kaçınılmaz olacağını dile getiriyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, konut alıcılarının taleplerinde her geçen gün bir artış olduğunu, ancak konut fiyatlarındaki istikrarsızlık sebebiyle bu taleplerin satışa tam olarak dönmediğini söyledi. Konut fiyatlarındaki değişkenliğin sektör adına olumsuz bir veri olduğunu dile getiren Aydemir, " Türkiye'de konut alımı hem yatırım için hem de barınma için ilk tercih edilen dinamiklerin başında geliyor. 2021 yılı konut satış rakamlarına baktığımızda da bunu açıkça görebiliyoruz. Ancak 2022 yılı içinde bu iyimser havayı kalıcı hale getirmemiz gerekiyor. Bunun içinde inşaat sektörünün uygun maliyetlerle üretim yapması ve konut fiyatlarını da buna bağlı olarak belirlemesi büyük önem taşıyor. Eğer maliyetlerdeki belirsizlik devam ederse ne yazık ki konut fiyatlarında yeni bir artış kaçınılmaz olacaktır" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 Kasım dönemine ait inşaat maliyet endeksi verilerine göre bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 7,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,79 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 10,54, işçilik endeksi yüzde 0,26 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 60,29, işçilik endeksi yüzde 22,55 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 8,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,15 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 11,28, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 59,62, işçilik endeksi yüzde 22,29 arttı. - BURSA

Konut fiyatları maliyetleri belirleyecek
Konut fiyatları maliyetleri belirleyecek

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Enflasyon, İnşaat, Döviz, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konut fiyatları maliyetleri belirleyecek - Son Dakika Ekonomi


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