Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ) Mart 2022 dönemine ilişkin KFE verilerini açıkladı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2022 yılının Nisan ayında önceki aya göre yüzde 10,2 artarak 383,1 seviyesinde gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayına göre yüzde 127 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 34,9 oranında artış gösterdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Ekonomi › Konut Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 10,2 arttı - Son Dakika

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