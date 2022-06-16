Konut Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 10,2 arttı - Son Dakika
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Konut Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 10,2 arttı

16.06.2022 14:47
Konut Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 10,2 arttı

KONUT Fiyat Endeksi (KFE), nisanda önceki aya göre yüzde 10,2 oranında artarak 383,1 seviyesinde gerçekleşti.

KONUT Fiyat Endeksi (KFE), nisanda önceki aya göre yüzde 10,2 oranında artarak 383,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart 2022 dönemine ilişkin KFE verilerini açıkladı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2022 yılının Nisan ayında önceki aya göre yüzde 10,2 artarak 383,1 seviyesinde gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayına göre yüzde 127 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 34,9 oranında artış gösterdi.

3 büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında ise nisanda önceki aya göre İstanbul'da 10,7, Ankara'da 10,6 ve İzmir'de 9,7 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 142,2, Ankara'da yüzde 130,9 ve İzmir'de yüzde 122,6 yükseldi.

Konut Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 10,2 arttı
Konut Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 10,2 arttı
Konut Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 10,2 arttı
YORUMLAR
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Tüik: Tarım Ürünleri Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 154,97 Arttı Tüik: Tarım Ürünleri Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 154,97 Arttı Konut fiyatları geçen yılın nisan ayına göre yüzde 127 yükseldi! Konut fiyatları geçen yılın nisan ayına göre yüzde 127 yükseldi!
Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konut Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 10,2 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konut Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 10,2 arttı - Son Dakika
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