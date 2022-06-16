Konut Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 10,2 arttı

KONUT Fiyat Endeksi (KFE), nisanda önceki aya göre yüzde 10,2 oranında artarak 383,1 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart 2022 dönemine ilişkin KFE verilerini açıkladı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2022 yılının Nisan ayında önceki aya göre yüzde 10,2 artarak 383,1 seviyesinde gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayına göre yüzde 127 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 34,9 oranında artış gösterdi.3 büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında ise nisanda önceki aya göre İstanbul'da 10,7, Ankara'da 10,6 ve İzmir'de 9,7 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 142,2, Ankara'da yüzde 130,9 ve İzmir'de yüzde 122,6 yükseldi.
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