Konut Piyasası 2026 İlk Yarı Raporu

TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ, konut piyasasına ilişkin güncel gelişmeleri ele aldığı "Bir Bakışta Konut Piyasası 2026 İlk Yarıyıl" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çalışma konut satışları, fiyatlama eğilimleri, finansman koşulları, yabancıya satışlar, yapı ruhsatları, yapı kullanma izin belgeleri ve inşaat maliyetleri gibi temel göstergeler üzerinden konut piyasasının mevcut görünümünü değerlendirirken, sektörün gelecek döneme ilişkin dinamiklerine de ışık tutuyor.

Araştırmaya göre, 2026'nın ilk yarısında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 32 artarak 142 bin 794 adede ulaştı. İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 15'ten yüzde 20'ye yükselirken, buna rağmen geçmiş yıllardaki seviyelerin altında kalmaya devam etti. Toplam satışların yüzde 80'i ise ipotek dışındaki satış yöntemleriyle gerçekleşti.

Konut fiyat endeksinin reel bazdaki yıllık değişimi, son 29 aylık dönemde yalnızca 2025 Kasım'da pozitif gerçekleşirken diğer aylarda negatif bölgede kaldı. Son aylarda negatif seyrin şiddeti azalmakla birlikte, reel fiyat değişimi henüz kalıcı olarak pozitif bölgeye geçmedi. Konutun kira gelirine göre geri dönüş süresi ise yaklaşık 16 yıl seviyesine gerilerken son aylarda bu göstergede yatay seyir öne çıktı.

Yabancılara yapılan konut satışlarının toplam satışlar içindeki payı 2026'nın ilk yarısında yüzde 1,3 seviyesine gerileyerek son yılların en düşük düzeylerinden birine indi. Toplam konut satışları içinde yabancı talebinin ağırlığı önemli derecede azalırken, satışlar ağırlıklı olarak İstanbul ve Antalya'da yoğunlaşmaya devam etti.

Yapı ruhsatı verilen daire sayısı 2025'te 1 milyon 187 bin 924 adede ulaşırken, 2026'nın ilk çeyreğinde ruhsat verilen daire sayısı 169 bin 580'den 232 bin 252 adede yükseldi. Yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ise aynı dönemde 148 bin 206'dan 163 bin 227 adede çıktı. Bu görünüm, yeni konut arzının önümüzdeki dönemde güçlenmeye devam edebileceğine işaret ediyor.

Mayıs 2026 itibarıyla inşaat maliyet endeksindeki yıllık artış yüzde 29,8 olarak gerçekleşti. İşçilik maliyetlerindeki yıllık artış yüzde 32,6 ile maliyet artışında belirleyici olurken, aynı dönemde yıllık ÜFE yüzde 28,9 seviyesinde gerçekleşti. Buna göre inşaat maliyetlerindeki artış üretici enflasyonuna yakın, tüketici enflasyonunun ise bir miktar altında seyretti.

İlk el satışlarda son dört yılın zirvesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, 2026'nın ilk yarısında toplam konut satışlarının 699 bin 516 adet olarak gerçekleştiğini ve geçen yılın yüksek bazına rağmen güçlü görünümünü koruduğunu belirtti.

Maya, konut kredisine yönelik kısıtların devam etmesine rağmen ipotekli satışlarda sınırlı da olsa bir toparlanma gözlediklerini vurgulayarak, 2026'nın ilk altı ayında her 5 evden birinin satışının, ipotekli satış olarak gerçekleştiğini aktardı.

İpotekli satışların içinde yer alan tasarruf finansman şirketlerinin bu yıl itibarıyla daha fazla hissedilmeye başlandığını anlatan Maya, şunları kaydetti:

"İlk el satışlar son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaşsa da toplam satışlar içindeki payı yüzde 32 seviyesinde kaldı. Güvenli ve yeni yapılara yönelik talep ile kentsel dönüşüm faaliyetleri, yeni konut piyasasını desteklemeye devam etse de ilk el satışların oranının son 7 yıldır yüzde 30 ile yüzde 33 arasında değiştiği görülüyor. Bu rakamın en yüksek seviyeye ulaştığı 2014 ve 2018 yıllarında oran yüzde 48 olarak gerçekleşmişti."