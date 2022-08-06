Başkan Altay: "Lavanta üretiminin artması için desteğimiz devam ediyor" - Son Dakika
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Başkan Altay: "Lavanta üretiminin artması için desteğimiz devam ediyor"

06.08.2022 15:14
Başkan Altay: "Lavanta üretiminin artması için desteğimiz devam ediyor"

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Güneysınır'da kurak alanların değerlendirilmesi için susuz tarım yöntemiyle ekimi yapılan lavantaların hasadı yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Güneysınır'da kurak alanların değerlendirilmesi için susuz tarım yöntemiyle ekimi yapılan lavantaların hasadı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bugüne kadar Güneysınır'da 1,2 milyon metrekare alanda 1,8 milyon adet lavanta fidesi desteğinde bulunduklarını, lavanta damıtma merkezini hizmete sunduklarını belirterek, lavanta üretiminin artması ve şehir genelinde tarımsal kalkınma için üreticilere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneysınır'da alternatif ürün olarak örnek ekimi yapılan lavantanın hasadı gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsalda yaşayan vatandaşların gelirini artırmak amacıyla tarımsal destekleri artırarak sürdürdüklerini belirterek, "Kırsal kesimdeki desteklemelerimizi planlarken birim alandan yüksek gelir getirmesi, bakımının kolay olması, işçilik giderlerinin azlığı, sulanamayan kurak arazilerin kullanılmasındaki başarısını göz önüne alarak planlama yapıyoruz. Bu çerçevede Güneysınır'da kurak alanlarda alternatif tarım ürünü olarak bugüne kadar çiftçilerimize 1,2 milyon metrekare alanda 1,8 milyon adet lavanta fidesini yüzde 85'e kadar hibe desteğiyle verdik. İlçe belediyemizle birlikte yürüttüğümüz projenin başından itibaren çiftçilerimize dikim, bakım ve hasat konularında teknik ekiplerimiz tarafından desteklerimiz devam etti" dedi.

Güneysınır'a KOP Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle lavanta damıtma tesisi inşa ettiklerini kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, lavantanın en önemli ekonomik değerini oluşturan lavanta yağının damıtma tesisinde çıkarıldığını ifade etti. Çiftçilere lavanta fidesinin yanında fide dikim makinesi desteklemesi yaparak üretimin ve ekili alanların artmasını sağladıklarını kaydeden Başkan Altay, "Bunların yanında lavanta hasat makinesini de Güneysınır ilçemize kazandırarak çiftçilerimizin zamandan tasarruf ve işçilik maliyetlerindeki yükünü de azaltmış olduk" şeklinde konuştu.

Tüm dünyada çok kıymetli olan lavanta balının da markalaşması ve üreticilere ilave gelir getirmesi amacıyla Güneysınır'da lavanta fidesi verilen üreticilere 5'er adet arılı kovan desteğinde de bulunduklarını vurgulayan Uğur İbrahim Altay, kurak alanlarda lavanta üretiminin artması ve şehir genelinde tarımsal kalkınma için üreticilere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Güneysınır, Konya, Altay, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Altay: 'Lavanta üretiminin artması için desteğimiz devam ediyor' - Son Dakika

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