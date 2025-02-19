Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Kredi Notu Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Kredi Notu Yükseldi

Konya Büyükşehir Belediyesi\'nin Kredi Notu Yükseldi

Fitch Ratings, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin uzun vadeli kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye, ulusal uzun vadeli notunu ise 'AA(tur)'dan 'AA+(tur)'ye yükseltti. Başkan Uğur İbrahim Altay, bu not artışını mali yönetimdeki başarının bir göstergesi olarak değerlendirdi.

19.02.2025 12:31  Güncelleme: 12:33
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Konya Büyükşehir Belediyesi, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde hayata geçirdiği başarılı projelerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin uzun vadeli kredi notunu yükseltti. Kuruluş, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını 'B+'dan 'BB-'ye çıkarırken, ulusal uzun vadeli notunu ise 'AA(tur)'dan 'AA+(tur)'ya yükseltti. Değerlendirmede görünüm ise durağan olarak belirlendi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin finansal dayanıklılığına dikkat çeken Fitch'in değerlendirmesinde, gelecekteki yatırım projeleri ve mali disiplinin sürdürülebilirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Raporda, borç yönetiminin makul seviyelerde kaldığı vurgulandı

Not artışı, Konya'nın finansal profilinin güçlü kalmaya devam etmesi ve faaliyet dengesinin istikrarlı bir görünüm sunmasıyla ilişkilendiriliyor. Fitch, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin geri ödeme kapasitesinin korunduğunu ve borç yönetiminin makul seviyelerde kaldığını belirtirken özellikle faaliyet gelirlerine oranla sağlıklı borçlanma yapısı ve bütçe dengesi, kredi notunun yukarı yönlü revize edilmesinde etkili oldu.

"Not artışı mali yönetimdeki başarımızı yansıtan önemli bir adım"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2 milyon 330 bin nüfusa sahip Konya'nın, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olarak hizmet, sanayi, tarım ve turizm sektörleriyle güçlü bir ekonomik yapıya sahip olduğunu vurguladı. Konya'nın kişi başına düşen 246 bin 190 lira Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) ile ulusal ekonomiye yüzde 2,1 oranında katkı sağladığına dikkat çeken Başkan Altay, "Türkiye genelinde büyükşehir belediyeleri için yapılan değerlendirmelerde Konya, artan finansal kapasitesiyle öne çıkmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kredi derecelendirme notundaki bu olumlu artışı, büyükşehir belediyesi olarak mali yönetimdeki başarımızı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi yansıtan önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mali yapımızı güçlü tutarak, vatandaşlarımız için daha yaşanabilir bir şehir inşa etme kararlılığımız devam edecek" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Kredi Notu Yükseldi - Son Dakika

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